Ngân hàng SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản chấp thuận về việc Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 13%.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận SHB phát hành 528,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 13%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 13 cổ phiếu. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2024.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng từ 40.657 tỷ đồng lên mức 45.942 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị trí tốp 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất hệ thống. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm sẽ được SHB sử dụng để tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và phát triển kinh doanh, tăng cường đầu tư cho chuyển đổi số.

Theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, SHB chi trả cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 18%, gồm 5% bằng tiền và 13% bằng cổ phiếu. Trước đó, SHB đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vào ngày 20/6/2025. Việc sớm triển khai chi trả cổ tức bằng cả cổ phiếu và tiền mặt cho thấy cam kết của Ban lãnh đạo SHB với quyền lợi và lợi ích của cổ đông ngân hàng.

Trong quá trình hoạt động, SHB luôn phát triển an toàn, công khai, minh bạch; lợi nhuận tăng trưởng bền vững, tăng vốn điều lệ và trả cổ tức đều đặn 15%-18% trong nhiều năm. Các chỉ số an toàn, thanh khoản, quản lý rủi ro của SHB đều đạt tốt hơn so với các quy định của Ngân hàng Nhà nước và theo các chuẩn mực quốc tế.

Trên thị trường chứng khoán, vốn hóa SHB hiện đạt gần 2,4 tỷ USD, thị giá cổ phiếu tăng 64% từ đầu năm, ở mức 14.600 đồng/cổ phiếu tại ngày 21/7. Thanh khoản cổ phiếu luôn nằm trong tốp đầu của VN30 và nhóm ngành ngân hàng với khối lượng giao dịch bình quân 70 triệu đơn vị mỗi phiên trong quý 2/2025.

Mới đây, SHB tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về thanh khoản tại phiên 7/7 với gần 250 triệu cổ phiếu được giao dịch. Trước sức hút của SHB, khối ngoại cũng không đứng ngoài cuộc với phiên mua ròng kỷ lục 41 triệu đơn vị. Lũy kế đầu tháng 7 đến nay, khối ngoại đã mua ròng gần 81 triệu cổ phiếu SHB.

Diễn biến cổ phiếu SHB từ đầu năm. (Ảnh: Vietnam+)

Kết thúc quý 1/2025, tổng tài sản của SHB đạt 790.742 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đạt 575.777 tỷ đồng, tăng 7,8%, tập trung đầu tư vào những lĩnh vực sản xuất-kinh doanh chủ lực và các ngành nghề có tiềm năng tăng trưởng gắn với định hướng phát triển bền vững của nền kinh tế, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng ổn định và hiệu quả trong dài hạn. Lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 4.400 tỷ đồng, thực hiện 30% kế hoạch cả năm.

Năm 2025, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản vượt 832.000 tỷ đồng và đến năm 2026 dự kiện vượt 1 triệu tỷ đồng, khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường tài chính trong nước và khu vực./.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập Tìm hiểu về những bước tiến vượt bậc của SHB trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.