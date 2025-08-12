Tập đoàn Hòa Phát khai lò thổi số 2, Dung Quất 2 đã sẵn sàng

Lò thổi oxy luyện thép (BOF) số 2 và lò tinh luyện chân không kiểu RH của Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 (Dung Quất 2) đã chính thức vận hành. Với lò BOF và RH, Hòa Phát sản xuất được các loại mác thép với yêu cầu chất lượng cao nhất hiện lưu hành trên thế giới.

Hai lò BOF và RH đều do Tập đoàn SMS Group (Đức) thiết kế, chế tạo, cung cấp. Trong đó, lò BOF có dung lượng 300 tấn/mẻ, năng suất 9000 tấn/ngày cho ra thép lỏng rất ít tạp chất. Việc đưa lò thổi oxy và lò tinh luyện RH vào hoạt động là bước chuẩn bị quan trọng để đưa lò cao số 2 của dự án vào hoạt động, tiến tới hoàn thành toàn bộ dự án ngay trong tháng 9/2025.

Thể tích lò cao của dự án Hòa Phát Dung Quất 2 là 2500m3, gấp đôi thể tích lò của Dung Quất 1, tiêu hao năng lượng ít hơn. Hòa Phát cũng đầu tư cao hơn các tiêu chuẩn môi trường hiện tại, đặc biệt về giảm phát thải CO2, giảm tiêu hao năng lượng.

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 sử dụng dây chuyền công nghệ của các đối tác châu Âu, G7 như SMS (Đức), Primetals (Vương quốc Anh)… Trong đó, SMS group là đối tác lâu năm về cung cấp thiết bị luyện thép cho Tập đoàn Hòa Phát. Tháng 5/2025, Hòa Phát và SM đã ký hợp đồng cung cấp công nghệ và dây chuyền sản xuất thép ray và thép hình với công suất 700.000 tấn/năm.

Từ trung tuần tháng Sáu, Hòa Phát Dung Quất đã đưa Máy đúc phôi thép tấm dày số 02 vào hoạt động, năng suất đúc tấm dày đạt 20.000 tấn/ngày. Máy đúc sở hữu công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới do Primetals thiết kế, chế tạo, cung cấp. Primetal có trụ sở ở London, trực thuộc Mitsubishi Heavy Industries. Hệ thống thiết bị tiên tiến này không chỉ giúp tăng hiệu suất sản xuất, tối ưu chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng mà còn giảm thiểu chi phí vận hành.

Bên cạnh dòng HRC thông dụng, dự án Hòa Phát Dung Quất 2 tập trung sản xuất các sản phẩm HRC cao cấp, phục vụ các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp ôtô, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hóa dầu, đồ gia dụng...

Máy đúc phôi thép tại KLH sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. (Ảnh: Vietnam+)

Sau khi hoàn thành Hòa Phát Dung Quất 2 vào tháng 9/2025, sản lượng thép toàn Tập đoàn sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng, đáp ứng 100% nhu cầu với sản phẩm này trên thị trường Việt Nam.

Trước đó lò cao số 1 – Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất đã vận hành ổn định trở lại từ ngày 1/8, hỗ trợ sản lượng cho hoạt động bán hàng 6 tháng cuối năm. Hòa Phát Dung Quất đã bảo dưỡng vật liệu chịu lửa cho Lò cao số 1 sau 6 năm hoạt động ổn định.

Hiện nay, Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất đang vận hành 5 lò cao, trong đó có 4 lò của Dự án Hòa Phát Dung Quất 1. Lò cao của Hòa Phát Dung Quất 1 có thể tích 1080 m3.

Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, đầu tư công nghệ hiện đại theo mô hình tuần hoàn khép kín. Hòa Phát thu hồi toàn bộ nhiệt dư, tận dụng khí than dư thừa trong luyện gang, thép làm nhiên liệu cho nồi hơi để phát điện. 6 tháng đầu năm 2025, Hòa Phát tự chủ được 90% lượng điện sản xuất thép, tiết kiệm 3.500 tỷ đồng.

Tháng 9/2025, Tập đoàn sẽ hoàn thành phân kỳ 2 của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Sau khi hoàn thành, sản lượng thép toàn Tập đoàn sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng, đáp ứng 100% nhu cầu với sản phẩm này trên thị trường Việt Nam./.

