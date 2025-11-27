Xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2025 ước đạt 46 tỷ USD, tăng 5,6%

Năm 2025 dệt may Việt Nam vẫn xuất khẩu đến 138 thị trường toàn cầu. Những thị trường trọng yếu nhất vẫn là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, thị trường khối ASEAN và Trung Quốc.

Năm 2025 đánh dấu sự phục hồi ấn tượng của ngành dệt may với các chỉ số nổi bật: Kim ngạch xuất khẩu: ước đạt 46 tỷ USD, tăng 5,6% so với năm 2024.

Xuất siêu ước đạt 21 tỷ USD, khẳng định vai trò trụ cột trong cán cân thương mại quốc gia. Đặc biệt, tỷ lệ giá trị nội địa tăng thêm đạt khoảng 52%, cho thấy bước tiến lớn trong việc chủ động nguồn cung nguyên phụ liệu.

Năm 2025 dệt may Việt Nam vẫn xuất khẩu đến 138 thị trường toàn cầu. Những thị trường trọng yếu nhất vẫn là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, thị trường khối ASEAN và Trung Quốc.

Đồng thời bắt đầu từng bước xuất khẩu sâu vào khối các nước trong khối Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG), các thị trường châu Phi, Trung Đông cũng bắt đầu ghi nhận lượng tương đối lớn hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam./.

Dệt may ghi nhận tín hiệu tích cực với kim ngạch xuất khẩu tăng 9% Kim ngạch xuất khẩu dệt may 7 tháng đầu năm đạt trên 26,33 tỷ USD, tăng 9%, song để đạt mục tiêu 47-48 tỷ USD trong năm nay, mỗi tháng còn lại, xuất khẩu dệt may cần đạt trên 4 tỷ USD.