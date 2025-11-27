Multimedia

Xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2025 ước đạt 46 tỷ USD, tăng 5,6%

Năm 2025 dệt may Việt Nam vẫn xuất khẩu đến 138 thị trường toàn cầu. Những thị trường trọng yếu nhất vẫn là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, thị trường khối ASEAN và Trung Quốc.

xuat-khau-det-may-viet-nam-nam-2025-uoc-dat-46-ty-usd-tang-56.jpg

Năm 2025 đánh dấu sự phục hồi ấn tượng của ngành dệt may với các chỉ số nổi bật: Kim ngạch xuất khẩu: ước đạt 46 tỷ USD, tăng 5,6% so với năm 2024.

Xuất siêu ước đạt 21 tỷ USD, khẳng định vai trò trụ cột trong cán cân thương mại quốc gia. Đặc biệt, tỷ lệ giá trị nội địa tăng thêm đạt khoảng 52%, cho thấy bước tiến lớn trong việc chủ động nguồn cung nguyên phụ liệu.

Đồng thời bắt đầu từng bước xuất khẩu sâu vào khối các nước trong khối Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG), các thị trường châu Phi, Trung Đông cũng bắt đầu ghi nhận lượng tương đối lớn hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam./.

