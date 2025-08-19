Cần Thơ: Đầu tư hơn 29.900 tỷ đồng xây Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 4

Sáng 19/8, tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, thuộc phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã long trọng tổ chức lễ khởi công Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV với tổng mức đầu tư hơn 29.926 tỷ đồng, tương đương với 1,3 tỷ USD.

Đây là một trong số 250 công trình, dự án của cả nước được tổ chức khởi công, khánh thành để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đây cũng là công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Petrovietnam lần IV, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện quyết tâm chính trị cao và tầm nhìn dài hạn của Petrovietnam trong giai đoạn phát triển mới, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia.

Tại buổi lễ, ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội thành viên Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam, cho biết việc triển khai đúng tiến độ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV , đồng bộ với tiến độ triển khai Chuỗi Dự án khí điện Lô B, không chỉ đảm bảo hiệu quả tổng thể của chuỗi mà còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia và phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đặc biệt là thành phố Cần Thơ.

Sau khi đi vận hành thương mại, Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV sẽ nâng tổng công suất phát điện của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam lên hơn 9.300 MW, chiếm tỷ lệ khoảng 10% tổng công suất phát điện của toàn hệ thống điện quốc gia, tiếp tục khẳng định vững chắc vai trò và vị thế của Petrovietnam với tư cách là nhà sản xuất điện lớn tại Việt Nam…

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV do Petrovietnam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 29.926 tỷ đồng, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới, sử dụng khí thiên nhiên từ mỏ Lô B, hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải; khi dự án đi vào vận hành sẽ phát lên hệ thống lưới điện Quốc gia điện khoảng 7 tỷ kWh/năm, đóng góp giá trị sản xuất công nghiệp cho thành phố Cần Thơ khoảng 6.400 tỷ đồng/năm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu Petrovietnam tập trung nguồn lực sớm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, thực hiện tốt cam kết trong đăng ký đầu tư, đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường và chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, cũng như các chế độ chính sách đối với người lao động…

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV do Petrovietnam làm chủ đầu tư, Liên danh Doosan Enerbility Co., Ltd. (Hàn Quốc)-Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) là đơn vị trúng thầu thi công thực hiện.

Dự kiến, nhà máy phát điện thương mại vào tháng 12/2028, đồng bộ với tiến trình đưa khí từ mỏ Lô B vào bờ. Khi vận hành, Ô Môn IV sẽ nâng tổng công suất nguồn điện do Petrovietnam quản lý, vận hành lên hơn 9.300 MW, tương đương 10% tổng công suất hệ thống điện quốc gia. Nhà máy sẽ cung cấp nguồn điện sạch, ổn định cho Đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao độ tin cậy hệ thống điện và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã trao Thỏa thuận hợp tác của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho đại diện Petrovietnam. Đồng thời, Petrovietnam cũng đã trao tặng 5 tỷ đồng cho chương trình an sinh xã hội thành phố Cần Thơ, thể hiện cam kết đồng hành cùng địa phương hiện thực hóa sứ mệnh của “Những người đi tìm lửa” gắn liền với phát triển kinh tế là trách nhiệm xã hội, góp phần to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ năng lượng thế giới./.

