Mỹ bác bỏ đề xuất của Triều Tiên về điều kiện nối lại đàm phán

Ngày 23/9, Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa, cho thấy quan điểm trái ngược của hai bên về điều kiện nối lại đối thoại và gây trở ngại lớn cho việc ngồi lại đàm phán.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh chính sách của nước này là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, thể hiện quan điểm nhất quán của Chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với mục tiêu này cho dù Triều Tiên đã nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Trong một động thái liên quan, Ngoại trưởng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 23/9 ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết “kiên định với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên" cũng như sự cần thiết phải duy trì các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp ba bên bên lề Khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), trong đó nhấn mạnh 3 nước sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và ngoại giao.

Trong phát biểu trước Quốc hội Triều Tiên cuối tuần trước, nhà lãnh đạo Kim Jong Un nói rằng ông sẵn sàng đối thoại có điều kiện với Mỹ và bày tỏ thái độ thiện cảm về Tổng thống Trump.

Phát biểu này làm dấy lên hy vọng về khả năng hai nhà lãnh đạo có thể nối lại cuộc gặp thượng đỉnh, nhất là khi trước đó Tổng thống Trump cũng từng bày tỏ hy vọng có thể gặp lại ông Kim Jong Un trong năm nay.

Một số ý kiến dự đoán hai bên có thể tái tiếp xúc bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) dự kiến diễn ra tại thành phố Gyeongju của Đông Nam Hàn Quốc từ ngày 31/10-1/11.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump đã có 3 cuộc gặp với ông Kim Jong Un, lần lượt tại Singapore (6/2017), Hà Nội (2/2019) và làng đình chiến Panmunjom (6/2019)./.

