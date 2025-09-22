Lãnh đạo Triều Tiên để ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ

Theo Reuters, hãng thông tấn nhà nước KCNA ngày 22/9 đưa tin Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố không có lý do gì để nước này tránh đối thoại với Mỹ nếu Washington ngừng yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

KCNA cũng cho biết ông Kim vẫn lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp về Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu này được đưa ra trong cuộc họp của Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên ngày 21/9./.

Tình báo Mỹ: Triều Tiên ở “vị thế chiến lược mạnh nhất” trong nhiều thập kỷ Cơ quan tình báo Mỹ nêu rõ: "Triều Tiên đang ở vị thế chiến lược mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, sở hữu các phương tiện quân sự có thể gây rủi ro cho lực lượng Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở Đông Bắc Á."