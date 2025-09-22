Thế giới

Châu Á-TBD

Lãnh đạo Triều Tiên để ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ

Ôg Kim Jong Un khẳng định Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại nếu Mỹ ngừng yêu cầu giải trừ hạt nhân, đồng thời tiết lộ vẫn lưu giữ “kỷ niệm tốt đẹp” với Tổng thống Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Bình Nhưỡng. (Nguồn: KCNA/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Bình Nhưỡng. (Nguồn: KCNA/TTXVN)

Theo Reuters, hãng thông tấn nhà nước KCNA ngày 22/9 đưa tin Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố không có lý do gì để nước này tránh đối thoại với Mỹ nếu Washington ngừng yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

KCNA cũng cho biết ông Kim vẫn lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp về Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu này được đưa ra trong cuộc họp của Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên ngày 21/9./.

(Vietnam+)
#Mỹ-Triều Tiên #Kim Jong Un #vũ khí hạt nhân #Donald Trump Mỹ Triều Tiên
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục