Yonhap: Triều Tiên chuẩn bị công bố chính sách phát triển vũ khí hạt nhân

Theo Yonhap, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 13/9 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ công bố chính sách phát triển song song vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường tại đại hội sắp tới của Đảng Lao động Triều Tiên.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết tuyên bố trên được ông Kim Jong-un đưa ra trong chuyến thị sát các viện nghiên cứu vũ khí trong ngày 11 và 12/9 vừa qua.

Trước đó, Triều Tiên cho biết đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội IX tại Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng Sáu vừa qua song không thông tin chi tiết.

Đại hội gần nhất của Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra vào tháng 1/2021, trong đó Bình Nhưỡng đã công bố danh mục các loại vũ khí hiện đại mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un cam kết phát triển, trong đó có vệ tinh do thám quân sự và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn.

Trước đó, ngày 9/9, KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát một vụ thử động cơ nhiên liệu rắn dành cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Theo KCNA, Cơ quan Tên lửa nước này đã tiến hành một vụ thử tĩnh động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy lớn sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp vào ngày 8/9.

Động cơ này có lực đẩy tối đa là 1.971 kN. Đây là cuộc thử nghiệm động cơ trên mặt đất lần thứ 9 và là lần cuối cùng trong quá trình phát triển.

Ông Kim Jong-un đã giám sát cuộc thử nghiệm quan trọng này. Hãng tin dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận định động cơ tên lửa mới “báo hiệu sự thay đổi quan trọng trong việc mở rộng và củng cố lực lượng hạt nhân chiến lược của Triều Tiên”./.

