Môi trường

Động đất mạnh ở Bangladesh, miền Đông Ấn Độ cũng cảm nhận được rung chấn

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của động đất nằm ở thành phố Narsingdi, cách thủ đô Dhaka của Bangladesh khoảng 40km.

Lan Phương
Ảnh minh họa. (Nguồn: Sciencing)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Sciencing)

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết sáng 21/11 theo giờ địa phương, một trận động đất có độ lớn 5,7 đã xảy ra ở Bangladesh với độ sâu chấn tiêu 10km.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của động đất nằm ở thành phố Narsingdi, cách thủ đô Dhaka của Bangladesh khoảng 40km.

Theo giới chức, rung chấn của trận động đất cũng được cảm nhận ở các bang miền Đông của Ấn Độ, giáp giới với Bangladesh.

Nhiều người dân đã hoảng sợ bỏ chạy khi các tòa nhà rung chuyển và một số công trình tạm bợ bị sập. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)
#động đất #Bangladesh #rung chấn Bangladesh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Ảnh minh họa. (Nguồn: 3PM)

Nhật Bản ghi nhận sóng thần nhỏ sau động đất

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết trong chiều tối 9/11 ghi nhận nhiều cơn sóng thần nhỏ ở khu vực bờ biển Thái Bình dương phía Bắc nước này, sau trận động đất độ lớn 6,7 xảy ra chiều cùng ngày.

Tin cùng chuyên mục

Thực phẩm thiết yếu như mì tôm, nước uống được nhiều người dân ủng hộ. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Gia Lai: Những câu chuyện ấm lòng trong mưa lũ

Tại Gia Lai, tình hình thời tiết vẫn còn nhiều phức tạp, mưa lớn được dự báo sẽ tiếp diễn. Tuy nhiên, thiên tai cũng không ngăn được tinh thần thiện nguyện, tương thân, tương ái của người dân nơi đây.