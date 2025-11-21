Động đất mạnh ở Bangladesh, miền Đông Ấn Độ cũng cảm nhận được rung chấn

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết sáng 21/11 theo giờ địa phương, một trận động đất có độ lớn 5,7 đã xảy ra ở Bangladesh với độ sâu chấn tiêu 10km.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của động đất nằm ở thành phố Narsingdi, cách thủ đô Dhaka của Bangladesh khoảng 40km.

Theo giới chức, rung chấn của trận động đất cũng được cảm nhận ở các bang miền Đông của Ấn Độ, giáp giới với Bangladesh.

Nhiều người dân đã hoảng sợ bỏ chạy khi các tòa nhà rung chuyển và một số công trình tạm bợ bị sập. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại./.

