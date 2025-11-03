Nga: Hai trận động đất độ mạnh 6,2 xảy ra ngoài khơi Bán đảo Kamchatka

Ngày 3/11, theo cơ quan địa vật lý địa phương, hai trận động đất có độ mạnh 6,2 đã được ghi nhận cách nhau khoảng 1 tiếng rưỡi, ngoài khơi Bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga.

Theo các nhà nghiên cứu địa phương, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 19h10 giờ địa phương (tức 14h10 theo giờ Việt Nam), với tâm chấn ở độ sâu 22,3 km tại Vịnh Avacha, cách Petropavlovsk-Kamchatsky 154 km.

Trận động đất thứ hai tiếp tục làm rung chuyển khu vực này lúc 20h44 theo giờ địa phương (15h44 theo giờ Việt Nam), với tâm chấn ở độ sâu 36,2 km, cũng tại khu vực Vịnh Avacha, cách Petropavlovsk-Kamchatsky 186 km.

Hôm 30/7, Kamchatka đã trải qua một trận động đất có độ lớn 8,7, gây ra cảnh báo sóng thần và tình trạng khẩn cấp ở một số khu vực thuộc Kamchatka và quận Severo-Kurilsk. Khu vực này vẫn tiếp tục hứng chịu dư chấn kể từ đó./.

Động đất tại Afghanistan: Thương vong tăng cao Các đội cứu hộ, cứu trợ khẩn cấp của Afghanistan đã đến các khu vực bị ảnh hưởng trận động đất ở các tỉnh Balkh và Samangan - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất và đã bắt đầu các hoạt động cứu hộ.