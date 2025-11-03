Động đất tại Afghanistan: Ít nhất 7 người thiệt mạng, 150 người bị thương

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 150 người khác thương trong trận động đất có độ lớn 6,3 xảy ra rạng sáng 3/11 tại khu vực gần thành phố Mazar-e Sharif, miền Bắc Afghanistan.

Trước đó, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Afghanistan cho biết trận động đất xảy ra vào khoảng 1h ngày 3/11 theo giờ địa phương (tức 3h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Trong khi đó, báo cáo sơ bộ của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 28km, với tâm chấn gần thành phố Mazar-i-Sharif và thị trấn Khulm, thuộc tỉnh Balkh.

Trong khi đó, các video được chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát, cùng hình ảnh nhiều công trình bị sập và hư hại nghiêm trọng.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi Afghanistan phải hứng chịu một loạt trận động đất và dư chấn liên tiếp vào tháng 8, vốn cướp đi sinh mạng của hơn 2.200 người và làm hàng nghìn người bị thương.

Trong thập kỷ qua, quốc gia này đã chứng kiến nhiều thảm họa địa chấn nghiêm trọng, trong đó, trận động đất năm 2015 đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, còn trận năm 2023 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.000 người.

Nằm giữa những dãy núi hiểm trở, Afghanistan dễ hứng chịu nhiều loại hình thiên tai, nhưng động đất là nguyên nhân gây thiệt hại về người nhiều nhất do nước này nằm ở điểm giao nhau của các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu.

Trung bình mỗi năm, khoảng 560 người thiệt mạng do động đất, với thiệt hại ước tính khoảng 80 triệu USD mỗi năm. Các nghiên cứu ghi nhận ít nhất 355 trận động đất có độ lớn trên 5 đã xảy ra tại Afghanistan kể từ năm 1990./.

Động đất mạnh ở miền Bắc Afghanistan, nguy cơ gây thương vong lớn Hiện chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại sau trận động đất song hệ thống cảnh báo của USGS đã phát đi mức cảnh báo cam, tức mức dự báo về khả năng thiệt hại về người và kinh tế nghiêm trọng.