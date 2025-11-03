Động đất mạnh ở miền Bắc Afghanistan, nguy cơ gây thương vong lớn

CNN đưa tin, một trận động đất có độ lớn 6,3 đã xảy ra vào rạng sáng ngày 3/11 gần thành phố Mazar-i-Sharif, một trong những đô thị lớn nhất ở miền Bắc Afghanistan, nguy cơ gây nhiều thương vong.

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Afghanistan cho biết trận động đất xảy ra vào khoảng 1h sáng 3/11 theo giờ địa phương (tức 3h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Theo báo cáo sơ bộ của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có chấn tiêu nằm ở độ sâu khoảng 28 km với tâm chấn ở gần thành phố Mazar-i-Sharif và thị trấn Khulm, thuộc tỉnh Balkh. USGS ước tính trận động đất có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng và khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Rung chấn từ trận động đất có thể cảm nhận tại nhiều khu vực của Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan, những quốc gia tiếp giáp miền Bắc Afghanistan.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại sau trận động đất song hệ thống cảnh báo của USGS đã phát đi mức cảnh báo cam, tức mức dự báo về khả năng thiệt hại về người và kinh tế nghiêm trọng./.

