Indonesia: Núi lửa Semeru gây ra 100 rung chấn trong vòng 24 giờ

Ngoài các rung chấn, trạm địa chấn núi Sawur ở làng Sumber Wuluh, huyện Candipuro, Lumajang, cũng ghi nhận nhiều loại địa chấn núi lửa khác, bao gồm lở đất đá, nổ và động đất kiến tạo xa.

Minh Hưởng
Tro bụi phun lên từ núi lửa Semeru. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 22/10, Trạm Quan sát núi lửa Semeru tại Đông Java báo cáo hoạt động núi lửa gia tăng, với 100 đợt rung chấn xảy ra trong 24 giờ qua.

Các rung chấn này có biên độ từ 11-22 mm, kéo dài từ 53 đến 149 giây.

Ngoài các rung chấn, trạm địa chấn núi Sawur ở làng Sumber Wuluh, huyện Candipuro, Lumajang, cũng ghi nhận nhiều loại địa chấn núi lửa khác, bao gồm lở đất đá, nổ và động đất kiến tạo xa. Trong đó có 6 trận lở đất đá, 9 trận nổ và 1 trận động đất kiến tạo xa, kéo dài 50 giây.

Trung tâm Khí tượng và Giảm thiểu thiên tai địa chất (PVMBG) xác nhận núi Semeru vẫn ở cấp báo động 2.

Theo cấp cảnh báo này, PVMBG khuyến cáo người dân không hoạt động tại khu vực Đông Nam trong bán kính 8 km từ kênh Besuk Kobokan tính từ đỉnh núi, tránh các khu vực cách 500 m hai bên bờ sông Besuk Kobokan do nguy cơ lũ bùn (lahar) và mạt vụn núi lửa (pyroclastic) lan tới 13 km từ miệng núi lửa. Mọi hoạt động trong bán kính 2,5 km từ miệng núi cũng bị cấm vì nguy cơ đá nhỏ phun trào (lapilli).

PVMBG cảnh báo người dân luôn cảnh giác với mạt vụn núi lửa, lở núi dung nham và lũ bùn dọc các sông bắt nguồn từ đỉnh Semeru, đặc biệt là Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat cùng các nhánh nhỏ đổ vào Besuk Kobokan.

Nhà chức trách sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và nhấn mạnh mọi người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các cảnh báo để đảm bảo an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
