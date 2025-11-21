Động đất ở Bangladesh: Ít nhất 8 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương

Thông tin mới nhất từ giới chức Bangladesh cho biết trận động đất độ lớn 5,7 làm rung chuyển thủ đô Dhaka và một số khu vực khác ở miền Trung nước này sáng 21/11 đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 10h38 (giờ địa phương) với tâm chấn nằm tại khu vực Ghorashal thuộc quận Narsingdi, cách Dhaka khoảng 25 km, có độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Tại thủ đô Dhaka, nhiều tòa nhà rung lắc dữ dội, khiến người dân hoảng sợ chạy xuống đường. Truyền thông Bangladesh cho biết các trường hợp tử vong chủ yếu xảy ra do sập mái nhà hoặc sập tường.

Lực lượng Cứu hỏa và Phòng vệ dân sự đã triển khai đội ngũ tới các khu vực có báo cáo nhà bị nghiêng, đồng thời xử lý một vụ cháy tại khu Baridhara của Dhaka.

Các bệnh viện trên cả nước được lệnh nâng mức cảnh báo để tiếp nhận người bị nạn.

Tại Gazipur - nơi tập trung hàng trăm nhà máy dệt may, hơn 250 công nhân bị thương trong lúc chạy khỏi nhà xưởng, gây ra cảnh giẫm đạp hỗn loạn.

Trong khi đó, một số sinh viên Đại học Dhaka hoảng loạn nhảy từ tầng cao ký túc xá xuống đất khi động đất xảy ra.

Theo USGS, khu vực miền Bắc và Đông Nam Bangladesh thường có hoạt động địa chấn mạnh do tác động giữa các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu, trong khi khu vực trung tâm, nơi xảy ra trận động đất lần này, ít xảy ra rung chấn lớn.

Từ năm 1950, chỉ có 14 trận động đất độ lớn 5,5 trở lên trong phạm vi 250 km quanh khu vực tâm chấn trận động đất ngày 21/11.

Các chuyên gia cảnh báo Bangladesh - quốc gia hơn 170 triệu dân vẫn đang thiếu sự chuẩn bị cho các trận động đất lớn hơn, có thể gây thiệt hại nặng nề nếu xảy ra. Thủ đô Dhaka, với khoảng 2,1 triệu tòa nhà, đặc biệt có nguy cơ cao hơn./.

