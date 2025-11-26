Cảnh sát Hàn Quốc bắt 26 nghi phạm lừa đảo đặt cơ sở hoạt động tại Campuchia

Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát thành phố Daegu (Hàn Quốc) thông báo đã triệt phá một tổ chức lừa đảo tình cảm hoạt động từ Campuchia, bắt giữ 26 đối tượng, trong đó có nghi phạm cầm đầu người Hàn Quốc 26 tuổi (được xác định là A).

12 người trong số này bị chuyển hồ sơ truy tố giam giữ, trong khi 14 người còn lại - chủ yếu liên quan đến hoạt động rửa tiền ở trong nước - bị đề nghị truy tố không giam giữ.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông báo của cảnh sát thành phố Daegu cho biết từ tháng 7/2024-5/2025, A và các đồng phạm đã gửi tin nhắn qua mạng xã hội để mời gọi “gặp gỡ có điều kiện” tới nhiều nạn nhân ở Hàn Quốc. Các hoạt động này được tiến hành từ một khu phức hợp tội phạm đặt tại Campuchia.

Theo ước tính, nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt khoảng 6,41 tỷ won (gần 4,4 triệu USD) của 136 nạn nhân thông qua các khoản phí như phí hội viên, phí phát hành coupon và chi phí “khôi phục.”

Tổ chức trên hoạt động tại khu Mokpai gần biên giới Campuchia, có văn phòng tuyển dụng, khu lưu trú chung và có cả lực lượng canh gác riêng. Đối tượng A phụ trách tuyển chọn, quản lý các đối tượng tuyển dụng, thu gom người đứng tên tài khoản ở Hàn Quốc và điều hành mạng lưới rửa tiền tại Hàn Quốc.

Cảnh sát xác định A có một đồng phạm người Trung Quốc (được gọi là B) chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ khu phức hợp và bảo đảm tài chính. B hiện đang bị truy tìm thông qua giám định số các thiết bị thu giữ trong quá trình bắt giữ A.

Trong thời gian điều hành đường dây tội phạm, A thường xuyên di chuyển qua lại giữa Hàn Quốc và Campuchia để quản lý mạng lưới rửa tiền và bỏ trốn sang Campuchia hồi tháng 4 sau khi một đồng phạm bị bắt giữ tại Hàn Quốc.

Cảnh sát Daegu đã phối hợp với Cơ quan điều tra Campuchia, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và lực lượng thực thi pháp luật địa phương để xác định nơi ẩn náu của A tại Phnom Penh và bắt giữ sau 6 tháng truy lùng.

Đại diện Cảnh sát thành phố Daegu cho hay lực lượng chuyên trách truy bắt tội phạm cầm đầu các đường dây lừa đảo xuyên biên giới mới được thành lập hồi tháng 3 vừa qua và đã tập trung mở rộng hoạt động điều tra ở nước ngoài, bắt giữ toàn bộ nghi phạm và sẽ tiếp tục truy quét triệt để các tổ chức lừa đảo quốc tế./.

