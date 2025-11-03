Hàn Quốc bắt giữ hơn 100 nghi phạm trong đường dây lừa đảo giả danh quan chức

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 3/11 thông báo đã bắt giữ 114 nghi phạm tình nghi liên quan đến đường dây lừa đảo có trụ sở tại Campuchia và chuyên thực hiện các hành vi gian lận nhằm vào các doanh nghiệp ở Hàn Quốc.

Theo Sở Cảnh sát tỉnh Gangwon, những nghi phạm này đã giả danh quan chức, sỹ quan quân đội hoặc nhân viên Phủ Tổng thống để đặt hàng hoặc đặt chỗ tại các nhà hàng và các cơ sở kinh doanh nhưng sau đó không đến, gây thiệt hại tổng cộng 6,9 tỷ won (tương đương 4,8 triệu USD).

Sở Cảnh sát tỉnh Gangwon xác định căn cứ của đường dây nằm trong khu phức hợp tội phạm ở thành phố Sihanoukville của Campuchia và đã cử nhóm điều tra phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) và Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) triệt phá trung tâm điều hành của nhóm tội phạm, bắt giữ các nghi phạm gồm cả người Hàn Quốc và người nước ngoài.

Trong số này có 18 người bị bắt giữ theo lệnh bắt giữ chính thức sau khi cảnh sát điều tra 560 vụ lừa đảo trước đó. Có tới gần 80% nghi phạm trong độ tuổi từ 20-30 cùng với 4 thiếu niên và 1 phụ nữ.

Theo kết quả điều tra, trung tâm điều hành tại Campuchia còn đảm nhiệm việc rửa tiền và tiến hành nhiều hoạt động phi pháp khác của đường dây này.

Cảnh sát cho biết các nghi phạm tự nguyện tham gia đường dây trên sau khi được tuyển mộ qua ứng dụng nhắn tin toàn cầu Telegram./.

Chống lừa đảo trực tuyến: Hàn Quốc điều tra văn phòng của Tập đoàn Thái Tử Tập đoàn Thái Tử bị tình nghi đã huy động hàng trăm triệu won từ các nhà đầu tư trong nước cho các dự án bất động sản, sau đó chuyển số tiền này cho các công ty liên kết tại Campuchia.