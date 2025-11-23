Hàn Quốc tăng cường biện pháp ngăn chặn cuộc gọi lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hệ thống “chặn khẩn cấp” các số điện thoại bị sử dụng cho hành vi lừa đảo tại Hàn Quốc sẽ bắt đầu được triển khai từ ngày 24/11, cho phép ngăn chặn trong vòng 10 phút kể từ khi tiếp nhận báo cáo.



Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết thời gian ngăn chặn vốn mất hơn 2 ngày trước đây đã được rút ngắn đáng kể nhờ sự hợp tác giữa cơ quan này cùng hãng điện tử Samsung và 3 nhà mạng viễn thông lớn của Hàn Quốc là SK Telecom, KT và LG Uplus.



Theo Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc, mọi cuộc gọi hay tin nhắn lừa đảo ở Hàn Quốc đều đi qua mạng di động của 3 nhà mạng trên, vì vậy cơ quan này đã xây dựng cơ chế ngăn chặn ngay từ khi số điện thoại có dấu hiệu truy cập mạng.

Sau khi bị chặn, đối tượng không thể tiếp tục thực hiện cuộc gọi hay gửi tin nhắn dụ dỗ, dù người nhận gọi lại thì cũng không thể kết nối. Những số bị chặn tạm thời sẽ được phân tích bổ sung trước khi bị ngừng sử dụng hoàn toàn.



Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc cho biết quy định theo Luật kinh doanh viễn thông từng khiến việc ngắt số thực tế phải mất hơn 2 ngày, hạn chế khả năng xử lý nhanh. Trong khi đó, 75% các vụ lừa đảo qua điện thoại xảy ra trong vòng 24 giờ kể từ khi nạn nhân nhận cuộc gọi hay tin nhắn dụ dỗ, khiến việc rút ngắn thời gian chặn trở nên cấp thiết.



Cùng với đó, từ tháng 12 năm ngoái, cảnh sát Hàn Quốc đã phối hợp với hãng điện tử Samsung tích hợp tính năng “báo cáo nhanh” vào điện thoại thông minh của hãng này. Khi người dùng nhấn giữ tin nhắn nghi ngờ hoặc chọn mục lịch sử cuộc gọi, hệ thống sẽ hiển thị nút “Báo cáo lừa đảo,” cho phép gửi báo cáo ngay mà không cần thủ tục bổ sung.

Nếu tính năng ghi âm cuộc gọi được bật, người dùng cũng có thể gửi nội dung trao đổi với nghi phạm, hỗ trợ cung cấp bằng chứng quan trọng cho cơ quan điều tra.



Ngay cả người không dùng điện thoại Samsung cũng có thể báo cáo tin nhắn hay cuộc gọi đáng ngờ thông qua trang web của Trung tâm Ứng phó Tài chính - Viễn thông. Khi trung tâm phân tích và yêu cầu chặn, nhà mạng sẽ tiến hành ngắt số trong thời hạn 7 ngày.



Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc cho biết trong 3 tuần vận hành thử, tổng cộng 145.027 báo cáo đã được tiếp nhận. Sau khi loại bỏ trùng lặp và báo cáo sai, 5.249 số điện thoại đã bị chặn.



Cơ quan Cảnh sát đã thiết lập tiêu chí rõ ràng để hạn chế việc chặn nhầm số của người dùng hợp pháp. Danh sách “trắng” sẽ được quản lý thường xuyên và nhân sự chuyên trách sẽ chịu trách nhiệm quyết định chặn hay không. Trong tương lai, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được áp dụng để phân tích mô hình báo cáo, giảm nguy cơ chặn nhầm.



Một quan chức cảnh sát cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian ngăn chặn phương thức phạm tội. Các báo cáo sai lệch có chủ ý hoặc mang tính trêu chọc sẽ bị xử lý hình sự./.

