Công an Lào bàn giao 2 đối tượng trốn truy nã cho lực lượng chức năng Việt Nam

Ngày 25/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay vừa bàn giao 2 đối tượng trốn lệnh truy nã cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Ninh Bình.

Hai đối tượng trên gồm Tạ Văn Duyên (sinh năm 1981, trú tại xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La) và Lộc Hoàng Linh (sinh năm 1991, trú tại xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, ngày 23/11, Công an tỉnh Sekong và Công an tỉnh Salavan (Lào) đã bàn giao hai đối tượng Tạ Văn Duyên và Lộc Hoàng Linh cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã rà soát trên hệ thống quản lý xuất nhập cảnh, xác định đối tượng Tạ Văn Duyên thuộc diện cấm xuất cảnh, theo Quyết định truy nã số 1130/QĐTN-CSMT ngày 21/3/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) về tội “mua bán trái phép chất ma túy.”

Lộc Hoàng Linh thuộc diện đối tượng cấm xuất cảnh theo Quyết định truy nã bị can số 978-60 ngày 10/7/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tội “bắt, giữ người trái pháp luật” và “cướp tài sản."

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã lập biên bản bắt người đang bị truy nã, bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.

