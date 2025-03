Pháp tài trợ gần 20 tỷ đồng cải tạo cầu Long Biên - Biểu tượng văn hóa Hà Nội

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Văn kiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Nghiên cứu cải tạo cầu Long Biên” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan kinh tế Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam thông qua Quỹ FASEP của Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp.

Dự án nghiên cứu nhằm đưa ra các kết quả về tính khả thi của các giải pháp nghiên cứu các phương án đảm bảo an toàn về kết cấu và các phương án sử dụng khác của cầu Long Biên trong tương lai, như sau đảm bảo an toàn cho người và phương tiện sử dụng công trình, bao gồm cả đường sắt, cho xe hai bánh và cho người đi bộ; Nêu bật giá trị di sản do đây là một trong những địa điểm tiêu biểu của thành phố Hà Nội.

Công trình thuộc về biểu tượng lịch sử và là một phần cảnh quan của Hà Nội trong hơn một thế kỷ qua; Nghiên cứu về các kịch bản sử dụng cầu trong tương lai.

Về quy mô của dự án, gồm 3 hợp phần khảo sát, thu thập dữ liệu và phân tích, đánh giá; đề xuất giải pháp cải tạo sửa chữa cầu Long Biên trong ngắn hạn đảm bảo an toàn giao thông; nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng công trình cầu trong tương lai khi ngừng khai thác tuyến đường sắt quốc gia qua cầu và bàn giao về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý.

Dự án thực hiện tại Hà Nội, trong 11 tháng (dự kiến hoàn thành trong năm 2025). Tổng vốn đầu tư của dự án gần 20 tỷ đồng (tương đương 710.510 Euro, tương đương với 775.876 USD).

Trong số đó, vốn ODA 710.510 Euro, tương đương với 775.876 USD, tương đương 19.973.551.600 đồng do Cơ quan kinh tế Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam (thông qua Quỹ FASEP của Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp).

Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng, nối liền các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Long Biên của Hà Nội.

Được khởi công xây dựng vào ngày 12/9/1898 và hoàn thành vào ngày 28/2/1902, cầu do công ty Daydé & Pillé của Pháp thiết kế và thi công.

Ban đầu, cầu có tên là Doumer, đặt theo tên Toàn quyền Đông Dương lúc bấy giờ, Paul Doumer.

Với tổng chiều dài 2.290m, cầu Long Biên từng nằm trong số những cây cầu dài nhất thế giới, chỉ sau cầu Brooklyn bắc qua sông East-River của Mỹ.

Cấu trúc của cầu bao gồm một làn đường sắt ở giữa và hai làn đường dành cho xe cơ giới và người đi bộ ở hai bên.

Trải qua hơn một thế kỷ tồn tại, cầu Long Biên đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

Cầu đã bị hư hại nhiều lần do bom đạn nhưng vẫn được sửa chữa và tiếp tục sử dụng, trở thành biểu tượng của sự kiên cường và bất khuất của người dân Hà Nội.

Ngày nay, cầu Long Biên không chỉ là tuyến giao thông quan trọng mà còn là điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách. Từ trên cầu, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh sông Hồng thơ mộng, đặc biệt vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn.

Ngoài ra, khu vực xung quanh cầu còn có nhiều quán cà phê và địa điểm chụp ảnh lý tưởng, thu hút nhiều bạn trẻ và nhiếp ảnh gia.

Cầu Long Biên không chỉ là một công trình giao thông mà còn là chứng nhân lịch sử, biểu tượng văn hóa của Hà Nội, mang trong mình những giá trị tinh thần sâu sắc và gắn bó với nhiều thế hệ người dân Thủ đô./.

