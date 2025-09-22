Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cảnh báo nguy cơ khủng hoảng tài chính

Ngày 22/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết nước này có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính tương tự năm 1997, nếu chấp nhận các yêu cầu đầu tư của Mỹ mà không có cơ chế bảo vệ.

Trả lời phỏng vấn của báo giới trước chuyến công du New York (Mỹ) dự khóa họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh cam kết đầu tư 350 tỷ USD của Hàn Quốc theo thỏa thuận khung đạt được hồi tháng Bảy với Mỹ sẽ không khả thi nếu thiếu cơ chế tài chính như thỏa thuận hoán đổi tiền tệ.

Ông nêu rõ: “Nếu không có hoán đổi tiền tệ, việc rút 350 tỷ USD theo cách mà Mỹ yêu cầu để đầu tư toàn bộ bằng tiền mặt vào Mỹ sẽ đẩy Hàn Quốc vào tình cảnh như khủng hoảng tài chính năm 1997.”

Mỹ và Hàn Quốc trước đó chỉ ký hoán đổi tiền tệ 2 lần, trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và đại dịch COVID-19 năm 2020.

Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết hai bên đã thống nhất bằng văn bản rằng các dự án đầu tư phải khả thi về thương mại, song việc cụ thể hóa chi tiết vẫn gặp khó khăn.

Khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán thương mại Hàn-Mỹ có thể kéo dài sang năm sau hay không, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết nên chấm dứt tình trạng bất ổn này càng sớm càng tốt.

Trước đây, phần lớn hàng hóa Hàn Quốc được miễn thuế theo Hiệp định Thương mại Tự do Hàn-Mỹ.

Tuy nhiên, từ quý 2/2025, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế cơ bản 10%, đồng thời bổ sung các mức thuế riêng đối với ôtô, phụ tùng ô tô, thép và nhôm. Washington sau đó áp thêm 15% thuế đối ứng, đưa tổng mức thuế lên 25%.

Đến cuối tháng Bảy, Seoul và Washington đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, theo đó Mỹ nhất trí giảm thuế đối ứng đối với hàng hóa Hàn Quốc và giảm mức thuế ôtô từ 25% xuống 15% để đổi lại Hàn Quốc đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ và một số cam kết khác. Tuy nhiên, đến nay, thuế ôtô chưa giảm.

Theo số liệu công bố ngày 21/9 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), thuế quan của Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc trong quý 2/2025 đã tăng gấp 47 lần so với thời kỳ trước chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, mức tăng mạnh nhất trong số các đối tác thương mại của Washington.

So với quý 4/2024, mức thuế đối với hàng nhập khẩu Hàn Quốc tăng thêm 3,23 tỷ USD, tương đương mức tăng 47,1 lần - cao nhất trong nhóm 10 đối tác chính, tiếp theo là Canada (19,5 lần), Mexico (17,8 lần) và Nhật Bản (8,2 lần).

Tổng số tiền thuế mà các nhà nhập khẩu Mỹ phải trả cho hàng hóa Hàn Quốc trong quý 2 là 3,3 tỷ USD, đứng thứ 6 trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của Washington.

Trung Quốc đứng đầu với 25,93 tỷ USD, tiếp theo là Mexico (5,52 tỷ USD), Nhật Bản (4,78 tỷ USD), Đức (3,57 tỷ USD) và Việt Nam (3,34 tỷ USD).

Cùng ngày, giới doanh nghiệp Hàn Quốc hối thúc chính phủ tìm cách giảm tác động do chính sách thuế quan mới của Mỹ đối với các ngành công nghiệp chiến lược và đàm phán với Mỹ để cải cách chương trình thị thực cho người lao động Hàn Quốc.

Lời kêu gọi này được đưa ra tại một hội thảo do KCCI tổ chức, với sự tham dự của Bộ trưởng Thương mại Yeo Han Koo và giám đốc điều hành của một số doanh nghiệp hàng đầu như Hyundai Motor, LG, POSCO, Lotte./.

Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục thảo luận chi tiết về thỏa thuận thuế quan Bộ trưởng Kim Jung-kwan dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick để thảo luận cụ thể về cấu trúc gói đầu tư, hình thức đầu tư và cách phân chia lợi nhuận từ các dự án.