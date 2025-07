Nợ của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 1.200.000 tỷ won

Nợ của chính phủ trung ương Hàn Quốc đã vượt quá 1.200.000 tỷ won (886,6 tỷ USD) lần đầu tiên vào tháng 5/2025, tăng gần 20.000 tỷ won chỉ trong một tháng và gây thêm áp lực lên chính sách tài khóa của chính phủ trong bối cảnh doanh thu chậm lại và chi tiêu kích thích kinh tế liên tục.

Ngày 10/7, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết tổng nợ công tính đến tháng Năm là 1.217.800 tỷ won, tăng 19.900 tỷ won so với tháng Tư và 61.700 tỷ won so với tháng Một. Con số này chỉ thấp hơn 28.300 tỷ won so với dự báo cả năm của chính phủ là 1.246.100 tỷ won, được đặt ra sau ngân sách bổ sung đầu tiên.

Nợ chính quyền trung ương đã vượt quá 1.000.000 tỷ won vào năm 2022 và 1.100.000 tỷ won vào tháng 8/2023.

Với ngân sách bổ sung thứ hai được phê duyệt vào tháng Bảy, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc hiện dự kiến nợ sẽ đạt 1.267.200 tỷ won vào cuối năm. Nếu tính cả nợ của chính quyền địa phương, tổng nợ quốc gia dự kiến sẽ đạt 1.301.900 tỷ won.

Doanh thu từ tháng Một đến tháng 5/2025 tăng lên 279.800 tỷ won, tăng 21.600 tỷ won so với cùng kỳ năm trước, nhưng tốc độ thu chậm lại đôi chút. Tỷ lệ tiến độ thu - tức là mức độ hoàn thành mục tiêu năm - đã giảm xuống còn 42,9%, so với mức 43,4% của cùng kỳ năm ngoái.

Chi tiêu của chính phủ trong cùng kỳ đạt 315.300 tỷ won, tăng 4.900 tỷ won so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số 241.100 tỷ won được phân bổ cho các dự án được đẩy nhanh tiến độ, 139.000 tỷ won, tương đương 57,7%, đã được chi tiêu tính đến tháng Năm - cao hơn 2,1 điểm phần trăm so với tỷ lệ thực hiện của năm ngoái./.

