Ấn Độ phát hiện sirô chứa nhiều chất Diethylene Glycol có thể gây chết người

Truyền thông Ấn Độ ngày 4/10 đưa tin Bộ Y tế nước này đã xác nhận các mẫu sirô ho nhãn hiệu Coldrif ở bang Tamil Nadu có chứa chất Diethylene Glycol (DEG) vượt giới hạn cho phép.

Diethylene Glycol (DEG) là một hợp chất hữu cơ tồn tại dưới dạng lỏng, không màu, không mùi, tan tốt trong nước và nhiều dung môi hữu cơ và có vị ngọt nhẹ khi nếm. DEG thường được sử dụng trong công nghiệp, chẳng hạn như làm dung môi trong sản xuất nhựa, sơn, mực in.

DEG có độc tính cao đối với con người. Nếu nuốt phải và đi vào cơ thể, nó sẽ chuyển hóa thành các chất gây tổn thương gan, thận, và hệ thần kinh trung ương. Các triệu chứng ngộ độc có thể bao gồm: đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, lú lẫn, co giật, suy thận cấp, thậm chí tử vong nếu liều lượng lớn. Ngưỡng gây độc đã được ghi nhận chỉ từ khoảng 0,14 g/kg thể trọng.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chức năng Ấn Độ đang điều tra về cái chết của 12 trẻ em được cho là có liên quan đến việc sử dụng sirô ho tại các bang Madhya Pradesh và Rajasthan.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết các mẫu sirô ho Coldrif đã được lấy tại cơ sở sản xuất của công ty M/S Sresan Pharma ở Kanchipuram, Tamil Nadu, theo yêu cầu của chính quyền bang Madhya Pradesh.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu này có chứa lượng chất DEG cao bất thường. Tuy nhiên, bộ này cũng lưu ý rằng các mẫu thuốc ho được lấy từ các bang Madhya Pradesh và Rajasthan chưa cho thấy sự hiện diện của DEG hay Ethylene Glycol (EG).

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết thêm cơ quan chức năng nước này đã triển khai các cuộc kiểm tra tại cơ sở sản xuất của tất cả 19 loại thuốc mẫu ở sáu bang.

Năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về các sản phẩm thuốc ho dạng siro do các nhà sản xuất tại Ấn Độ và Indonesia sản xuất, được xác định có liên quan tới 300 ca tử vong ở trẻ em, hầu hết dưới 5 tuổi, tại các nước Gambia, Indonesia và Uzbekistan.

Các trường hợp này đều tử vong do tổn thương thận cấp tính. Đến năm 2023, WHO một lần nữa cảnh báo một số sirô ho Ấn Độ sản xuất được tìm thấy ở quần đảo Marshall, Micronesia và Iraq, khẳng định các sản phẩm này chứa lượng DG và DEG vượt mức cho phép.

Tiêu chuẩn quốc tế cho phép lượng EG và DEG trong thuốc sau khi tinh chế không quá 0,1%, tương đương 0,1g trên 100 ml siro./.

Ấn Độ cam kết “hành động thỏa đáng” đối với vụ siro ho nhiễm độc Một luật sư đã gửi đơn tố cáo người phụ trách kiểm nghiệm dược phẩm bang Haryana - nơi Maiden đặt nhà máy sản xuất thuốc, đã nhận hối lộ hơn 600.000 USD để giúp công ty này đổi các mẫu xét nghiệm.