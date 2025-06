Hà Nội: Tăng cường xử lý nạn xe tải cơi thùng chở quá khổ

Ngày 10/6, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội triển khai chiến dịch tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe tải chở hàng quá trọng tải, quá khổ, cơi nới thành thùng, gây mất an toàn giao thông và tổn hại hạ tầng giao thông đô thị.

Cụ thể, sáng 10/6, chỉ sau 2 giờ tuần tra kiểm soát trên đường Vũ Đức Thận (quận Long Biên, thành phố Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 2 xe tải vi phạm lỗi quá tải từ 10-30%. Với vi phạm này, lái xe bị phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng; riêng chủ phương tiện bị xử phạt từ 9 đến 11 triệu đồng.

Thiếu tá Hoàng Minh Trường, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm có những tuyến đường quan trọng, huyết mạch như: Quốc lộ 5, Nguyễn Văn Linh, tuyến đường Cổ Linh, đường Đoàn Khuê, Vũ Đức Thận, Đào Đình Luyện… Thực tế, khi Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra một xe, ngay lập tức lái xe sẽ báo cho các xe khác để né tránh hoặc dừng hoạt động.

Xe tải cơi thùng chở quá khổ bị lực lượng chức năng xử lý. (Ảnh: TTXVN phát)

Do đó, ngoài việc xử lý, đội sẽ phối hợp với các đơn vị vận tải tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết để lái xe cũng như các chủ doanh nghiệp có ý thức tự giác chứ không phải chống đối. Đặc biệt, tránh để xảy ra vi phạm khi lực lượng chức năng có mặt thì chấp hành còn vắng mặt thì tiếp tục tái diễn vi phạm.

Theo Thiếu tá Hoàng Minh Trường, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 5, việc chở quá tải không đảm bảo an toàn kỹ thuật, ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành của lái xe khi tham gia giao thông, gây tác động xấu đến chất lượng đường sá. Ngoài ra, các phương tiện chở vật liệu xây dựng thường hay rơi vãi sẽ ảnh hưởng đến không khí, môi trường cũng như là ảnh hưởng tới những người tham gia giao thông khác.

Trong bối cảnh thành phố Hà Nội đang trong giai đoạn phát triển mạnh với rất nhiều công trình lớn, nhất là khu vực ven đô và nội thành, các phương tiện như xe tải ben, xe "hổ vồ" thường lợi dụng thời điểm đêm tối, giờ giao ca hoặc né tránh bằng cách luồn lách qua đường nhỏ để tránh chốt cân, nhằm chở quá tải hoặc tự ý cơi thùng. Cá biệt, không ít lái xe còn chống đối, bỏ chạy khi bị Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng, hoặc được nhân viên công trình xây dựng báo trước vị trí có lực lượng tuần tra.

Trước tình hình đó, Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội không chỉ lập chốt cố định tại các tuyến đường trọng điểm mà còn tổ chức tuần tra lưu động đột xuất. Khi phát hiện vi phạm, tổ công tác tiến hành cân tải trọng ngay tại hiện trường, công khai, minh bạch lỗi vi phạm với chủ phương tiện.

Với những lái xe không hợp tác, lực lượng chức năng áp dụng thiết bị ghi âm, ghi hình làm căn cứ xử lý sau này.Song song với xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông còn phối hợp với chủ đầu tư, chủ thầu xây dựng, doanh nghiệp vận tải để ký cam kết chấp hành đúng quy định về tải trọng, cỡ thùng, che chắn, vệ sinh công trường.

Các công trình lớn còn được yêu cầu bố trí nhân viên xịt rửa phương tiện trước khi ra đường, nhằm tránh vương vãi bùn đất, gây mất mỹ quan và đường trơn trượt nguy hiểm.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 5 cho biết, dù địa bàn rộng, lực lượng mỏng, vi phạm vẫn diễn biến phức tạp, song nhờ linh hoạt điều tra cơ bản, kết hợp đó với tuần tra đột xuất, đội đã hạn chế đáng kể tình trạng né tránh. Kết quả xử phạt từ cuối năm 2024 đến tháng 4/2025 đã phần nào cảnh báo mạnh mẽ tới tài xế, chủ xe và chủ thầu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục đặt mục tiêu không để xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan xe quá tải. Trong thời gian tới, Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, giám sát tại chân công trình, duy trì chốt liên tục và triển khai các tổ công tác hóa trang, mật phục bất ngờ. Song, để đạt hiệu quả dài hơi, đòi hỏi cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và cộng đồng, đặc biệt là các chủ đầu tư, chủ xe và cả người dân./.

