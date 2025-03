Hà Nội tăng cường xử phạt xe ba bánh tự chế, xe máy chở hàng cồng kềnh

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội, cũng như các cơ quan Thông tấn, báo chí đã có nhiều khuyến cáo về tình trạng xe ba bánh tự chế, xe môtô kéo theo vật khác hoạt động phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng này tái diễn, gây mất trật tự an toàn giao thông. Trước tình hình đó, bên cạnh tuyên truyền, Công an thành phố Hà Nội đã và đang tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 1/3 đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 172 trường hợp xe ba bánh tự chế, xe môtô, xe gắn máy chở hàng hóa cồng kềnh, điều khiển xe kéo theo vật khác, phạt tiền 49,2 triệu đồng.

Trong đó, lực lượng chức năng tịch thu 89 xe ba bánh tự chế, tạm giữ 11 phương tiện liên quan; vận động hàng chục chủ xe tự giác giao nộp, tiêu hủy phương tiện không bảo đảm an toàn giao thông.

Điển hình, sáng 25/3, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông đã bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý 7 trường hợp vi phạm.

Trước đó, ngày 21/3, qua hệ thống Camera giám sát giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng phát hiện một người đàn ông điều khiển xe 3 bánh loại tự chế đi trên đường Vành đai 3 trên cao theo chiều từ Khuất Duy Tiến đi Phạm Hùng.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 đã tổ chức lực lượng, đón lõng, dừng ngay chiếc xe ba bánh nêu trên để xử lý, ngăn chặn kịp thời hành vi gây mất an toàn giao thông.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính người điều khiển xe ba bánh với các vi phạm: điều khiển xe đi vào đường cao tốc; điều khiển xe tự sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 cho biết Vành đai 3 trên cao là cao tốc, chỉ dành riêng cho ôtô lưu thông, vận tốc tối đa theo từng đoạn 80-100km/h. Hai đầu của tuyến đều có hệ thống biển báo phân làn, biển cấm môtô, xe máy và người đi bộ.

Hành vi bất chấp quy định pháp luật của những người điều khiển xe ba bánh trên đường Vành đai 3 trên cao tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, do đó, cần phải kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trung tá Nguyễn Khắc Bốn, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 cho biết, một số người vẫn cố tình vi phạm, chở hàng hóa vượt quá giới hạn quy định, tìm cách lén lút hoạt động và né tránh các chốt kiểm soát. Không ít trường hợp khi thấy lực lượng chức năng đã tăng ga bỏ chạy, gây nguy hiểm cho người xung quanh.

Các tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 duy trì tuần tra, kiểm tra trên nhiều tuyến đường để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Cũng theo Công an thành phố Hà Nội, xe ba, bốn bánh tự chế là phương tiện không bảo đảm kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn và bị cấm lưu thông.

Nhiều trường hợp chở sắt, thép, vật liệu xây dựng cồng kềnh không che chắn cẩn thận, thậm chí còn cố tình né tránh lực lượng chức năng, gây nguy hiểm cho người đi đường. Do đó, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng môi trường văn minh đô thị./.

