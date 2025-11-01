Hưng Yên tổ chức hơn 1.000 điểm cầu trực tuyến “Bình dân học vụ số”

Chiều 1/11, Tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp “Bình dân học vụ số” trực tuyến nhằm trang bị kiến thức dịch vụ công trực tuyến và tương tác với chính quyền qua nền tảng số; Luật An ninh mạng; phòng, tránh lừa đảo trên mạng xã hội cho 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Lớp học được kết nối với hơn 1.000 điểm cầu trên toàn tỉnh, thu hút khoảng 250.000 cán bộ, đoàn viên và nhân dân tham gia.

Tại lớp học, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và Tiến sỹ Lê Quỳnh Mai, giảng viên khoa Luật (Học viện An ninh Nhân dân) truyền đạt về các nội dung như: Chuyển đổi số và kỹ năng số; An ninh mạng, phòng, tránh lừa đảo trên mạng xã hội…

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên Thiệu Minh Quỳnh cho biết, lớp học trực tuyến “Bình dân học vụ số” được tổ chức nhằm hiện thực hóa Chương trình hành động, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng như việc triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên, mỗi tháng Tỉnh đoàn sẽ phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức 2 chuyên đề trực tuyến lớp học “Bình dân học vụ số”; qua đó góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy cho người dân về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, lớp học hỗ trợ người dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng suất lao động, tạo cơ hội việc làm mới, từng bước hình thành cộng đồng thích ứng với chuyển đổi số, tham gia xây dựng chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số.

Hoạt động này cũng khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong kỷ nguyên số của đất nước.

Từ tháng 7/2025 đến nay, tổ chức Đoàn Thanh niên tại Hưng Yên đã tổ chức trên 600 lớp “Bình dân học vụ số,” 5 lớp học trực tuyến với tổng số trên 1 triệu lượt người dân trên địa bàn được tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận với các lớp học “Bình dân học vụ số.”

Với tinh thần “Hiểu địa bàn-Vững công nghệ-Hỗ trợ tận tâm”, thời gian qua Tỉnh đoàn đã thành lập hơn 1.000 đội hình thanh niên xung kích Chuyển đổi số với trên 20.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các đội hình đã không ngại khó khăn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” giúp người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng số, nhất là với những người già, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trên địa bàn; qua đó hỗ trợ tốt cho bộ máy chính quyền địa phương với mô hình 2 cấp mới đi vào hoạt động./.

Phong trào “Bình dân học vụ số”: Nâng cao tri thức Việt trong kỷ nguyên mới Phong trào “Bình dân học vụ số” được khởi xướng với tinh thần không chỉ dạy chữ, mà dạy năng lực số; không chỉ mở mang tri thức mà còn mở rộng cơ hội phát triển con người trong kỷ nguyên mới.