“Bình dân học vụ số” phải trở thành phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện

Chiều 13/9, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số-Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại.”

Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị.Dự trực tiếp tại điểm cầu trung tâm (Nhà Quốc hội) có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Cùng dự tại điểm cầu trung tâm có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Trịnh Văn Quyết; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội...

Tham dự trực tuyến tại các điểm cầu có khoảng 10.000 đại biểu, trong đó có 33 điểm cầu Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tại các tỉnh, thành phố (thành phố Hà Nội dự trực tiếp), 14 điểm cầu của Kiểm toán Nhà nước tại các khu vực; hơn 3.000 điểm cầu tại trụ sở các đơn vị hành chính cấp xã.

Nâng cao nhận thức đến hành động về chuyển đổi số

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Việc tổ chức Hội nghị là hoạt động thể hiện sự quyết tâm của Quốc hội trong việc chuyển đổi số trong thực thi công vụ; thực hiện chỉ đạo cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm là: phải triển khai bài bản, có bộ tài liệu, tổ chức tập huấn, đánh giá để mỗi người thấy rõ trách nhiệm, nhu cầu, phục vụ công việc hiệu quả hơn.Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức đến hành động về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức; chủ động ứng dụng công nghệ trong công việc hằng ngày; nhất là trong xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã có hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng “Quốc hội điện tử 1.0,” cung cấp cho đại biểu Quốc hội công cụ hiện đại trên máy tính bảng, khởi đầu cho các kỳ họp Quốc hội “không giấy tờ”, góp phần nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghị trường.

Ngày 15/11/2024, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội được thành lập do một Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng ban. Ngày 13/5/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1637 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025-2030, tạo nền tảng để thực hiện chuyển đổi số một cách bài bản, toàn diện, khoa học, hiệu quả và minh bạch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kế thừa của nhiệm kỳ trước về xây dựng Quốc hội điện tử, Quốc hội đã nâng cấp, triển khai ứng dụng “Quốc hội 2.0” với cải tiến vượt bậc, nhiều tiện ích mới.Chủ tịch Quốc hội cho biết, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các chuyên gia xây dựng bộ tài liệu khung kiến thức, kỹ năng số. Nội dung công phu, thẩm định kỹ lưỡng, tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước, phục vụ cho công tác bồi dưỡng, đào tạo, đảm bảo đúng người, đúng nhu cầu, phù hợp với vị trí công tác.

Nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ mới nhất định sẽ phát sinh khó khăn, vướng mắc, không thể bằng lòng với sản phẩm đã có, mà phải thường xuyên lắng nghe, tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, nâng cấp, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để phong trào được triển khai hiệu quả, thực chất trong thời gian tới.

“Chúng ta quyết tâm thực hiện chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư là: Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ chốt, là 'chìa khóa vàng' để đưa đất nước phát triển bứt phá, vượt qua thách thức và hiện thực hóa khát vọng hùng cường,” Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, để thực hiện thành công yêu cầu nhanh chóng phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số cho toàn dân, học tập Bác Hồ động viên toàn dân học tập, học tập suốt đời. Diệt giặc dốt, toàn dân đã tham gia “Bình dân học vụ” để xóa mù chữ. Giặc dốt bị tiêu diệt, để tiến kịp, tiến cùng thời đại, toàn dân cần tích cực tham gia phong trào “Bình dân học vụ số.” Hôm nay, “Bình dân học vụ số-Quốc hội số” được khởi động với khát vọng phổ cập tri thức số đến mọi đại biểu và cán bộ trong hệ thống Quốc hội, tiếp nối truyền thống hiếu học, cầu thị của dân tộc ta trong thời đại mới.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương Đảng ủy và lãnh đạo Quốc hội đã chỉ đạo triển khai phong trào “Bình dân học vụ số-Quốc hội số” một cách bài bản, khoa học, hiệu quả và sát với nhu cầu thực tiễn của từng đơn vị. Đảng ủy Quốc hội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57, đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; hình thành tư duy số và văn hóa ứng dụng công nghệ trong công việc; đồng hành với cử tri trong tiếp cận tri thức số. Quốc hội cũng chú trọng phổ cập các kỹ năng số thiết yếu, khai thác hiệu quả các nền tảng số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, hướng tới hình thành “Quốc hội số” trong tương lai.

Đưa phong trào “Bình dân học vụ số-Quốc hội số” phát triển sâu rộng, thực chất

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương nghiên cứu, học tập mô hình này. Việc nâng cao tri thức số cho cán bộ, công chức và người dân phải là nhiệm vụ trọng yếu, gắn chặt với cải cách hành chính và phát triển kinh tế-xã hội.

Phong trào “Bình dân học vụ số” phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức phải tiên phong, gương mẫu tham gia học tập kỹ năng số, chuyển đổi phương thức làm việc cho phù hợp với thời đại số.

Tổng Bí thư lưu ý, đối với Quốc hội, không được bằng lòng với những kết quả ban đầu, mà cần tiếp tục đưa phong trào “Bình dân học vụ số-Quốc hội số” phát triển sâu rộng, thực chất. Phong trào này không chỉ là phong trào ngắn hạn trong hai năm 2025-2026, mà còn là nền tảng cho học tập suốt đời của đội ngũ cán bộ Quốc hội. Chuyển đổi số là quá trình liên tục, công nghệ luôn đổi mới.

Mỗi đại biểu, cán bộ Quốc hội cần nuôi dưỡng tinh thần tự học hỏi, chủ động cập nhật kiến thức mới, coi việc rèn luyện kỹ năng số là một yêu cầu tự thân hàng ngày. Đảng ủy Quốc hội tiếp tục chỉ đạo sát sao để phong trào học tập số thực sự trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa công sở trong Quốc hội, xây dựng tư duy số, văn hóa số.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị, Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan, nhanh chóng ban hành chính thức Khung kiến thức, kỹ năng số, giáo trình, bài giảng sau hội nghị này; triển khai tập huấn “đúng người, đúng nhu cầu” tránh hình thức, đào tạo tràn lan không hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện nền tảng tri thức số toàn diện, phát triển các giáo trình điện tử, bài giảng trực tuyến, ứng dụng học tập trên thiết bị di động, tích hợp với các nền tảng học trực tuyến sẵn có, đồng thời kết nối, khai thác tối đa nền tảng “Bình dân học vụ số” quốc gia... để học viên có thể thuận tiện học tập mọi lúc, mọi nơi; phổ biến, triển khai phong trào “Bình dân học vụ số-Quốc hội số” đến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã.

Tổng Bí thư yêu cầu, phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia để tích hợp kết quả học tập, chứng nhận kỹ năng số của cán bộ Quốc hội lên nền tảng định danh điện tử VNeID để quản lý thống nhất, công nhận thành tích học tập và xem kết quả hoàn thành chương trình “Bình dân học vụ số” là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, gắn với công tác thi đua khen thưởng hàng năm. Hoàn thành mục tiêu phổ cập 100% kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho toàn thể đại biểu và cán bộ, công chức Quốc hội vào năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi thức khai trương ứng dụng “Nền tảng trực tuyến học tập suốt đời của Quốc hội” - Nền tảng “Bình dân học vụ số-Quốc hội số.” (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đây là mục tiêu cao, nhưng hoàn toàn khả thi nếu chúng ta có lộ trình phù hợp và sự chỉ đạo sát sao; đề nghị Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo-Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng số hướng tới các mốc kỷ niệm quan trọng (Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, 80 năm Quốc hội Việt Nam). Nếu 100% đại biểu, cán bộ Quốc hội trở thành “công dân số gương mẫu” biết vận dụng thành thạo công nghệ, thì kết quả hoạt động của Quốc hội sẽ đạt được theo “cấp số nhân."

Để phát triển bình dân học vụ số, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động của đất nước, của cả hệ thống chính trị và các cơ quan, các địa phương, Tổng Bí thư yêu cầu cần tập trung quan tâm chỉ đạo sáu lĩnh vực trọng tâm: về mặt pháp lý, chuyển đổi hoạt động từ tư duy giấy viết sang chuyển đổi số là một chuyển đổi mới. Do đó hệ thống pháp lý, pháp luật cũng phải chuyển đổi theo; đồng thời phải có hạ tầng số, công nghệ thông tin tốt; dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống; bảo mật phải an toàn; về con người phải có hiểu biết, kiến thức, được đào tạo, bồi dưỡng và phải có lực lượng chuyên nghiệp; có ngân sách đầu tư.

Với tinh thần đó, Tổng Bí thư kêu gọi tiếp tục hăng hái hưởng ứng, nêu gương sáng trong học tập suốt đời và đổi mới sáng tạo, biến “Bình dân học vụ số” thành phong trào cách mạng sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị. Với sự đoàn kết, quyết tâm, mục tiêu xây dựng một Việt Nam số, một đất nước phát triển hùng cường nhất định sẽ đạt được.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bấm nút khai trương Nền tảng “Bình dân học vụ số-Quốc hội số” và chứng kiến lãnh đạo các đơn vị thuộc hệ thống Quốc hội ký cam kết triển khai phong trào “Bình dân học vụ số-Quốc hội số,” thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ Trung ương đến cơ sở, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, triển khai nhanh chóng và hiệu quả công tác chuyển đổi số trong toàn hệ thống Quốc hội./.

