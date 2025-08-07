Bộ GD-ĐT phát động phong trào thi đua chuyển đổi số và bình dân học vụ số

Hôm nay, 7/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị phát động phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và phong trào “Bình dân học vụ số” ngành giáo dục.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh trong bối cảnh công nghệ số đang thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội, từ kinh tế, văn hóa đến giáo dục, chuyển đổi số không còn là một lựa chọn mà đã trở thành một yêu cầu tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược, quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước.

Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, chuyển đổi số mở ra những cơ hội chưa từng có để nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương pháp giáo dục, cá nhân hóa lộ trình học tập, và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho mọi người dân. Giáo dục được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những lĩnh vực tiên phong.

Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo đã đẩy mạnh chuyển đổi số và đạt những kết quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều khó khăn như hạ tầng mạng, trang thiết bị đường truyền internet còn thiếu; việc huy động nguồn lực cho chuyển đổi số còn hạn chế; năng lực số chưa đồng đều; cơ sở dữ liệu toàn ngành cần liên tục cập nhật...

Để thực hiện các phong trào thi đua chuyển đổi số và bình dân học vụ số đạt hiệu quả, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị toàn ngành đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và mô hình hoạt động, điều hành từ truyền thống sang không gian số dựa trên cơ sở dữ liệu số; rà soát để hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số; hoàn thiện hạ tầng cho chuyển đổi số, học trực tuyến, kho học liệu mở, đặc biệt là ở vùng khó khăn.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với bậc mầm non, cấp học tiểu học tập trung vào các sáng kiến, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và hoạt động dạy, học. Đối với cấp trung học tập trung vào các giải pháp tăng cường giáo dục, hướng nghiệp STEM, giáo dục kỹ năng số. Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; cung cấp các sản phẩm ứng dụng trực tuyến, nâng cấp nền tảng đào tạo trực tuyến mở đại trà cung cấp miễn phí kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản cho người dân, doanh nghiệp.

Ngành giáo dục cũng chủ trương xây dựng và triển khai các chương trình, đề án riêng biệt về phổ cập kỹ năng số cho các nhóm đối tượng đặc thù (người cao tuổi, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số...), đẩy mạnh các mô hình học tập linh hoạt, học tập mở, học tập trực tuyến, tạo điều kiện cho mọi người học mọi lúc, mọi nơi.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo và hỗ trợ về nguồn lực, cơ chế để các phong trào được triển khai sâu rộng và hiệu quả. Các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương mình với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Mỗi cán bộ, giáo viên là những người tiên phong trong việc học tập, ứng dụng công nghệ số vào công việc và giảng dạy, là những hạt nhân tích cực trong việc lan tỏa kiến thức, kỹ năng số đến cộng đồng.

Mỗi học sinh, sinh viên chủ động tìm hiểu, rèn luyện kỹ năng số, trở thành những công dân số gương mẫu, có trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hướng dẫn người thân, cộng đồng về kỹ năng số.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đồng hành cùng ngành giáo dục, đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm, giải pháp công nghệ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phổ cập kỹ năng số trong toàn xã hội./.