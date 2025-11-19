Bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên

Chiều 19/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) về công tác cán bộ để kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026, với 43/43 phiếu, đạt 100% trên tổng số đại biểu có mặt.

Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Trước đó, đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Đô và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lò Văn Phương.

Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên đã bầu ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với 43/43 phiếu, đạt 100% tổng số đại biểu có mặt.

Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng nêu rõ việc kiện toàn nhân sự chủ chốt giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn tỉnh đang bước vào thời kỳ tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2025 và chuẩn bị cho năm đầu nhiệm kỳ 2025-2030.

Các nhân sự được giới thiệu và bầu giữ chức vụ lần này đều là những cán bộ tiêu biểu trong toàn Đảng bộ tỉnh về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, dày dạn kinh nghiệm và đều hoàn thành rất tốt các chức danh lãnh đạo đã đảm nhận; đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn đối với các chức danh và đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét rất kỹ trước khi giới thiệu.

Ngay sau kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các cơ quan trong hệ thống chính trị khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2025; chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thường lệ cuối năm và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Lương và ông Lê Thành Đô đều khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; cùng tập thể Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện đời sống nhân dân, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Ông Lê Văn Lương sinh ngày 28/8/1968, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ: cử nhân Sư phạm, cử nhân Kế toán, thạc sỹ Quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị: cử nhân.

Ông đã trải qua nhiều vị trí công tác như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Than Uyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Uyên; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu.

Ngày 14/11/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có Quyết định điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Thành Đô sinh ngày 14/2/1968, quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ: cử nhân Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ông đã trải qua các chức vụ như Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm Bí thư Huyện ủy Mường Nhé cũ; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên./.

Điều động, chỉ định ông Lê Văn Lương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Ông Lê Văn Lương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025-2030.