Điện Biên bầu kiện toàn lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tại kỳ họp thứ 22 ngày 14/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV đã bầu kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Các đại biểu bầu bổ sung một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; miễn nhiệm một số chức danh theo quy định công tác cán bộ, nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cơ quan dân cử và chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2021-2026.

Với sự thống nhất cao, Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV đã bầu bà Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026. Việc bầu bổ sung nhằm hoàn thiện cơ cấu Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Phạm Đức Toàn để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên; bầu ông Nguyễn Minh Phú, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các nghị quyết nhân sự được thông qua tại kỳ họp đều bảo đảm quy trình, nguyên tắc và thẩm quyền theo quy định, thể hiện sự thống nhất cao của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 6340/TTr-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025 (đợt 5).

Tổng số vốn được điều chỉnh, bổ sung trong đợt này là hơn 171 tỷ đồng. Theo đó, vốn từ nguồn thu sử dụng đất sẽ điều chỉnh giảm hơn 77 tỷ đồng của 5 dự án để tăng tương ứng cho 11 dự án.

Vốn trong cân đối ngân sách địa phương điều chỉnh giảm gần 94 tỷ đồng của 40 dự án để tăng tương ứng cho 15 dự án. Điều này thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối kỳ kế hoạch.

Tại kỳ họp, ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, cho biết đến hết tháng 10/2025, tiến độ giải ngân vốn ngân sách địa phương mới đạt 49,5%, thấp hơn đáng kể so với yêu cầu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là khó khăn trong giải phóng mặt bằng dự án, thủ tục đầu tư kéo dài, năng lực tổ chức thực hiện hạn chế tại một số dự án; ngược lại, nhiều công trình đã hoàn thành nhưng chưa được bố trí đủ vốn để thanh toán, gây áp lực lên tiến độ quyết toán.

Trên cơ sở rà soát, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh cho phép điều chuyển vốn giữa các dự án để bảo đảm phân bổ nguồn lực “đúng chỗ, đúng thời điểm." Theo đó, nguồn vốn thu từ sử dụng đất được điều chỉnh giảm ở những dự án chưa thể triển khai hoặc đã tạm dừng, để bổ sung cho các nhiệm vụ cấp bách hơn như rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030; chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc Sơn La-Điện Biên; nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 12 đến cửa khẩu A Pa Chải… Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị bố trí bổ sung vốn cho các dự án trụ sở Công an xã và các trường học đã hoàn thành nhưng còn thiếu vốn, nhằm bảo đảm hoàn thiện hồ sơ, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đối với nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương, việc điều chỉnh tập trung xử lý các dự án không có khả năng giải ngân trong năm để chuyển vốn sang các dự án đã hoàn thành, các dự án chống sạt lở hoặc các công trình có tính cấp bách phục vụ đời sống dân sinh. Cách tiếp cận này được Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá là phù hợp với thực tiễn, vừa thúc đẩy tiến độ giải ngân, vừa bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cũng khẳng định việc điều chỉnh được thực hiện đúng nguyên tắc, không làm thay đổi tổng mức vốn trung hạn đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt và tuân thủ đầy đủ quy định của Nghị định 275/2025/NĐ-CP. Nghị quyết vừa được thông qua sẽ tạo điều kiện quan trọng để tỉnh Điện Biên đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thành mục tiêu phát triển của nhiệm kỳ.

Ngoài nội dung điều chỉnh hơn 171 tỷ đồng vốn đầu tư công, tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên cũng thông qua nhiều Tờ trình quan trọng khác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, gồm: quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền trong lĩnh vực chứng thực; bãi bỏ Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND về thẩm quyền mua sắm phục vụ nhiệm vụ khoa học-công nghệ; sửa đổi quy định về định mức chi và thủ tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; bổ sung dự toán thu-chi năm 2025 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại; ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sau thiên tai, dịch bệnh; quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị; sửa đổi một số điều của các nghị quyết hiện hành nhằm phù hợp hơn với thực tiễn quản lý./.

