Cao Bằng bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh

Ngày 10/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Kỳ họp thứ 36 (chuyên đề) thông qua các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tiến hành miễn nhiệm một số chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Các đại biểu tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kì 2021-2026 đối với ông Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng với kết quả 37/41 phiếu đồng ý (bằng 90,24% tổng số đại biểu có mặt).

Các đại biểu bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đối với ông Bế Đăng Khoa, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng với kết quả 41/41 phiếu đồng ý (bằng 100% tổng số đại biểu có mặt).

Tại Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (bổ sung đợt 5), Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý chuyển mục đích sử dụng 4,27ha diện tích đất rừng cho các Dự án đường giao thông liên xã Độc Lập-xã Quảng Hưng; đường giao thông xã Phan Thanh, tỉnh Cao Bằng - xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên; dự án khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ đất Bình Linh, xã Hạnh Phúc.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng đã thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội gồm: Nghị quyết quy định chính sách đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17/9/2025 của Chính phủ; phê duyệt danh sách thôn (xóm) tập trung đông đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù thuộc diện đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Bế Thanh Tịnh cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8%, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung cao độ, nỗ lực tối đa, thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Trước mắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, ngành tập trung mọi nguồn lực cùng nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lũ, sớm ổn định cuộc sống, hỗ trợ sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là những dự án trọng điểm, dự án được bố trí nhiều vốn…/.

