34 Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 (cập nhật đến 20/11/2025)

Thủ tướng mong Hạ viện Algeria ủng hộ hai Chính phủ trong quá trình triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược; trong đó có việc tích cực sớm phê chuẩn các hiệp định đã ký kết, nhất là các hiệp định về thuế, đầu tư và thương mại.