34 Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 (cập nhật đến 20/11/2025)

TTXVN trân trọng giới thiệu 34 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 (cập nhật đến ngày 20/11/2025)./.
Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Năng lượng Algeria
Nhân chuyến thăm chính thức Algeria, chiều 20/11/2025 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Mohamed Arkab, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Algeria.
Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn xây dựng pháp luật
Việc lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn xây dựng pháp luật tiếp tục khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ, chuyển trọng tâm từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển.
Việt Nam thúc đẩy bình đẳng giới tại Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ lần thứ 46
Việt Nam đề xuất OIF và các thành viên Cộng đồng Pháp ngữ tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ; đưa bình đẳng giới vào trung tâm chiến lược phát triển của mỗi quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria làm việc với các doanh nghiệp
Hai nhà lãnh đạo đề nghị các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước nghiên cứu ngay các dự án hợp tác về năng lượng, đầu tư sản xuất các sản phẩm hóa dầu, sợi polymer... cũng như hợp tác phát triển sản phẩm và hệ thống mạng 5G.
Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Hạ viện Algeria, củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược
Thủ tướng mong Hạ viện Algeria ủng hộ hai Chính phủ trong quá trình triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược; trong đó có việc tích cực sớm phê chuẩn các hiệp định đã ký kết, nhất là các hiệp định về thuế, đầu tư và thương mại.
Thủ tướng dự Khánh thành Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Algeria
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn khuôn viên Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là địa chỉ đỏ và điểm đến của nhân dân Việt Nam, Algeria cũng như bạn bè năm châu yêu quý Chủ tịch Hồ Chí Minh.
34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (cập nhật đến tháng 11/2025)
TTXVN trân trọng giới thiệu danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (cập nhật đến tháng 11/2025).
Việt Nam hỗ trợ cao nhất giúp Lào tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định Quân đội Việt Nam sẽ hỗ trợ toàn diện, cả về nhân lực và kỹ thuật, để Lào tổ chức thành công các lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh.
Đại sứ Nam Phi Vuyiswa Tulelo: Chúng tôi cần Việt Nam trở thành một phần của G20
Đại sứ Nam Phi nói trong lúc chúng ta hướng tới kỳ Chủ tịch G20 tiếp theo, chúng tôi mong Việt Nam trở thành đồng minh và là người thúc đẩy cho một G20 công bằng, tự do và có sự đại diện dân chủ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc
Hai bên nhất trí phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030; đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng...
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo: Bộ không can thiệp chuyên môn trong đào tạo ngành y
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định các chương trình đào tạo bác sỹ chuyên khoa là đào tạo về các năng lực và kỹ năng chuyên môn sâu sau đại học, thuộc quản lý của Bộ Y tế.
Doanh nghiệp mạng phải định danh địa chỉ IP, xác thực tài khoản số
Dự thảo Luật An ninh mạng 2025 yêu cầu doanh nghiệp định danh địa chỉ IP, xác thực tài khoản, chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu và dành đủ kinh phí bảo đảm an ninh mạng.
Thủ tướng dự lễ khánh thành bia tưởng niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 20/11/2025 (giờ địa phương), tại thủ đô Alger, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến thăm Đại lộ Hồ Chí Minh và khánh thành bia tưởng niệm về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrcil
Hai nhà lãnh đạo khẳng định Việt Nam và Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, trong khuôn khổ ASEAN-EU
Kiều bào là cầu nối quan trọng trong hợp tác Việt Nam-Nhật Bản
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV, đại diện cộng đồng người Việt tại Nhật Bản nhấn mạnh vai trò của kiều bào trong ngoại giao nhân dân, kết nối địa phương-doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác song phương
Đại biểu Quốc hội: Mô hình đại học vùng nhiều bất cập, cản trở phát triển
Nghiên cứu nên bỏ quy định đại học vùng hoặc tái cấu trúc mô hình đại học vùng trong hệ thống cơ sở giáo dục đại học là kiến nghị của một số đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận hôm nay, 20/11.
Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại Algeria
Phu nhân Lê Thị Bích Trân đã đến thăm các em nhỏ tại Trung tâm Bảo vệ Trẻ em El Biar trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Algeria.
Quy định mới về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ áp dụng từ 20/11/2025
Nghị định số 303/2025/NĐ-CP quy định chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu của bộ, cơ quan ngang bộ (bộ); tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó tối đa của người đứng đầu tổ chức thuộc bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện Algeria
Sáng 20/11/2025, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Algiers, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Algeria (Thượng viện Algeria) Azzouz Nasri, Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Algeria (Hạ viện Algeria) Brahim Boughali.
Tổng Bí thư: An Giang sẽ tạo bứt phá mới, vươn lên khẳng định vị thế là một cực phát triển năng động
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ tỉnh An Giang cần tập trung phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá.
Thượng tá Cù Quốc Thắng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình
Đồng chí Cù Quốc Thắng khẳng định tiếp tục nỗ lực phấn đấu, gương mẫu, xây dựng Công an tỉnh Ninh Bình thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đại biểu Quốc hội đề nghị cấp miễn phí sách giáo khoa ngay từ năm học tới
Sách giáo khoa là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận trong phiên họp hôm nay, 20/11.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc
Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik.
Doanh nghiệp Việt Nam và Séc còn nhiều tiềm năng để hợp tác
Các lĩnh vực Séc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu hợp tác lớn gồm công nghệ chế biến chế tạo, dược phẩm, công nghệ cao, năng lượng xanh/sạch, tài chính, công nghệ thông tin, viễn thông và du lịch.
Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc và Phu nhân
Chiều 20/11/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.
Điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công năm 2025
Theo quyết định của Thủ tướng, điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển đầu tư công nguồn ngân sách TW năm 2025 đã phân bổ tại Nghị quyết số 160 là 13.838,668 tỷ đồng của 29 bộ, cơ quan TW, địa phương.
Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam trao tặng 25 cây me tây cho thành phố Hà Nội
Cây me tây không chỉ dễ thích nghi và thân thiện với môi trường mà còn tượng trưng cho sức sống, hy vọng và phát triển bền vững, phản ánh tinh thần hòa bình mà Colombia đã và đang nỗ lực xây dựng.
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang
Chiều 20/11, tại Đặc khu Phú Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chiều 20/11/2025, Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik và Phu nhân đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc
Chiều 20/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đang thăm chính thức Việt Nam.