Lai Châu: Ông Hà Quang Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu bầu ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với 39/40 đại biểu tán thành, đạt 97,5%.

Ngày 19/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề) để quyết định công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu giới thiệu và bầu ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với 39/40 đại biểu tán thành, đạt 97,5%.

Ông Hà Quang Trung sinh ngày 27/10/1976; quê quán xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên; dân tộc Kinh; trình độ chuyên môn: Đại học ngành Tài chính- Tín dụng, Thạc sỹ Kinh doanh và Quản lý; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp./.