Ông Hà Quang Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Sáng 19/11, Hội đồng Nhân tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề) để quyết định công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Hội đồng Nhân tỉnh Lai Châu giới thiệu và bầu ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với 39/40 đại biểu dự họp tán thành, đạt 97,5%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hà Quang Trung cảm ơn Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh đã tin tưởng, giao trọng trách; đồng thời khẳng định tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ông Hà Quang Trung khẳng định tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thực hiện đúng chức trách quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật; tiếp tục bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân tỉnh; chủ động sâu sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân; thống nhất ý chí và hành động để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thiết thực, hiệu quả.

Trước mắt, tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

Ông Hà Quang Trung mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát, đồng hành của Hội đồng Nhân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các đoàn thể, và sự ủng hộ, chung sức của nhân dân toàn tỉnh để cùng xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Ông Hà Quang Trung sinh ngày 27/10/1976; quê quán xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên; dân tộc Kinh; trình độ chuyên môn: Đại học ngành Tài chính - Tín dụng, Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên; Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Theo Quyết định số 2524-QĐNS/TW, ngày 14/11/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Lương, do được Trung ương điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Các đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh đã bầu ông Dương Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân tỉnh làm Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 với 82,5% đại biểu dự họp tán thành.

Phát biểu bế mạc, bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân tỉnh chúc mừng các cán bộ vừa được Hội đồng Nhân tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân tỉnh.

Bà Giàng Páo Mỷ bày tỏ tin tưởng và mong muốn các cán bộ được bầu sẽ cùng tập thể Thường trực Hội đồng Nhân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban và đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

