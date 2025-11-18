Ông Trần Trí Quang được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Ngày 18/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba để thực hiện công tác cán bộ và xem xét quyết định một số vấn đề cấp bách nhằm đáp ứng kịp thời công tác quản lý, điều hành, phục vụ của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lữ Quang Ngời do chuyển công tác.

Cũng tại kỳ họp, với 127/128 đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu tán thành, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Trí Quang, sinh năm 1977, quê tỉnh Đồng Tháp, có trình độ Kỹ sư kỹ thuật công trình, Thạc sỹ Xây dựng công trình giao thông, Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Đồng Tháp như Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Bí thư Thành ủy Sa Đéc (cũ); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 17/11, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Trần Trí Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đây, ông Trần Trí Quang khẳng định sẽ cùng tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cho mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ 2025-2030 của tỉnh là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững, là trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và đầu mối liên kết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Ông Trần Trí Quang cho biết nhiệm vụ then chốt của tỉnh là xây dựng một chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động quyết liệt và phục vụ nhân dân.

Tỉnh sẽ tập trung ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính sau sáp nhập; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Tỉnh tập trung tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo động lực bứt phá. Cụ thể, Vĩnh Long phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Tỉnh phát triển công nghiệp có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao; tạo đột phá cho ngành dịch vụ, du lịch, đặc biệt là logistics và các sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh văn hóa, sinh thái.

Đồng thời, tỉnh huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, như trung đầu tư hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối nội tỉnh với các tuyến cao tốc; đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị; ưu tiên đầu tư hạ tầng số, hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa để nâng cao chất lượng sống người dân.

Tỉnh phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông qua 7 nghị quyết quan trọng: Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách năm 2024 của tỉnh Trà Vinh; phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bến Tre (trước sáp nhập); quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh dân lập, tư thục năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non làm việc tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo dân lập, tư thục ở nơi có nhiều lao động; danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát các quy định, cơ chế chính sách tham mưu Hội đồng Nhân dân kịp thời cụ thể hóa các quy định của Trung ương; tiếp tục rà soát ban hành mới cơ chế chính sách phù hợp tình hình tỉnh Vĩnh Long mới, phù hợp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh thời gian tới./.

