Ủy ban kiểm tra TW giám sát việc vận hành chính quyền 2 cấp tại Vĩnh Long

Ngày 22/10, Tổ công tác 2037 do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lê Văn Thành làm Tổ trưởng đã có buổi giám sát, làm việc với Đảng ủy phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long về tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, gắn công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lê Văn Thành đề nghị Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Trà Vinh tiếp tục nghiên cứu sâu các văn bản, quy định liên quan đến công tác xây dựng Đảng, chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, nhất là nghị quyết trụ cột về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, phát triển kinh tế tư nhân... để tổ chức triển khai hiệu quả tại địa phương.

Đảng ủy phường cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, nắm vững quy định, chủ trương, nghị quyết; nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, bảo đảm sinh hoạt chi bộ nề nếp...

Ngoài ra, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; rà soát năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để cơ cấu, sắp xếp vị trí việc làm phù hợp, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lê Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Trà Vinh. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Phường Trà Vinh có diện tích tự nhiên gần 16km2, dân số hơn 45.600 người, trong đó dân tộc Khmer chiếm 21,46%, dân tộc Hoa chiếm 6,2%. Đảng bộ phường có 53 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với gần 2.500 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy phường Trà Vinh Dương Hiền Hải Đăng cho biết ngay từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy phường chủ động xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường, thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc...

Đảng ủy chỉ đạo từng cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc phường Trà Vinh theo quy định, bảo đảm rõ người, rõ việc, không chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.

Đến nay, việc vận hành bộ máy mới tại phường Trà Vinh cơ bản ổn định. Hiện phường có 408 thủ tục hành chính, trong đó 314 thủ tục cấp xã, 94 thủ tục dùng chung cấp tỉnh, cấp xã.

Địa phương đã niêm yết công khai 1.734 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính. Việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Trà Vinh không còn xảy ra tình trạng quá hạn.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành mô hình mới, phường vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần được quan tâm, tháo gỡ để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Cụ thể, một số thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công như máy lấy số thứ tự, máy vi tính phục vụ người dân nộp hồ sơ trực tuyến đã cũ, hoạt động không ổn định.

Người dân chủ yếu nộp hồ sơ trực tiếp, chưa chuyển sang sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, mặc dù địa phương đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, hỗ trợ như, thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng, mô hình "Bình dân học vụ số"...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lê Văn Thành kiểm tra Trung tâm phục vụ hành chính công phường Trà Vinh. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Ngoài ra, việc tiếp cận và sử dụng định danh điện tử mức độ 2 của người dân còn hạn chế; nhiều trường hợp tạo được tài khoản nhưng không nhớ mật khẩu hoặc không biết sử dụng, dẫn đến hiệu quả triển khai dịch vụ công trực tuyến chưa đạt như kỳ vọng.

Mặt khác, bên cạnh công tác số hóa tài liệu Đảng được thực hiện tương đối tốt, hồ sơ hành chính của các phường cũ vẫn chưa được số hóa đầy đủ, gây khó khăn trong tra cứu, giải quyết công việc và ảnh hưởng đến mục tiêu xây dựng chính quyền số cấp xã.

Đảng ủy phường Trà Vinh kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để địa phương hoàn thiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho nhân dân.

Trung ương xem xét nâng vị trí ủy viên Ủy ban Kiểm tra cấp xã, bởi theo Quy định 368‑QĐ/TW ngày 8/9/2025 về “Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị” vị trí ủy viên Ủy ban Kiểm tra cấp xã hiện nay không còn như trước./.

Tháo gỡ điểm nghẽn khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp Kỳ họp thứ 10 Quốc hội XV xem xét nhiều dự luật sửa đổi nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp và phát triển kinh tế xã hội.