Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, chiều 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 hoàn thành toàn bộ chương trình và bế mạc.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long gồm 83 đồng chí, Ban Thường Vụ Tỉnh ủy gồm 24 đồng chí, điều động, phân công và chỉ định đồng chí Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp./.