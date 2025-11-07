Xây dựng Vĩnh Long trở thành đầu mối liên kết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I xác định giai đoạn 2025-2030, xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững, là trung tâm kinh tế biển.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thông qua Nghị quyết Đại hội, nhất trí mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội xác định giai đoạn 2025-2030, xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững, là trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và đầu mối liên kết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đạt 10%. Quy mô GRDP theo giá hiện hành 589.730 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 là 169,46 triệu đồng. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP là 10,08%. Ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 7%. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành 176.919 tỷ đồng./.