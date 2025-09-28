Vĩnh Long: Khởi động 4 dự án nhà máy điện gió vốn đầu hơn 11.284 tỷ đồng

Ngày 28/9, tại phường Trường Long Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cùng Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh REE, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam tổ chức lễ khởi động 04 dự án Nhà máy điện gió: V1-2 mở rộng, V1-3 giai đoạn 2, V1-5 và V1-6 giai đoạn 2, Đông Hải 3 (vị trí V3-3).

Đây là một trong các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết tỉnh Vĩnh Long hiện tại có đường bờ biển dài hơn 130km, trải từ vùng Duyên Hải đến Bình Đại.

Vĩnh Long có tiềm năng to lớn phát triển điện gió ven biển và ngoài khơi, với diện tích khu vực biển khoảng 15.000km2. Khu vực biển từ Duyên Hải đến Ba Tri đã được các tổ chức tư vấn quốc tế đánh giá có tốc độ gió trung bình 7-8 m/s, phù hợp cho điện gió công suất lớn.

Hiện tiềm năng toàn tỉnh Vĩnh Long được quy hoạch có khoảng 45 dự án năng lượng tái tạo trên bờ, ven biển và trên biển, với tổng công suất khoảng 3.855 MW đang được tỉnh xúc tiến mời gọi đầu tư.

Những năm qua, ngành năng lượng Việt Nam không ngừng lớn mạnh, hướng tới mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển xanh, bền vững. Trong hành trình đó, tỉnh Vĩnh Long với không gian mở rộng, nguồn lực dồi dào và hạ tầng năng lượng đồng bộ, sẵn sàng đóng vai trò quan trọng trong bản đồ năng lượng tái tạo quốc gia.

Việc đồng loạt khởi công 04 nhà máy điện gió thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tận dụng tiềm năng gió ven biển, đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển năng lượng tái tạo theo Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2050 của tỉnh Vĩnh Long.

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long có tổng công suất nguồn điện đang vận hành thương mại đạt 5.414MW, gồm 04 nhà máy nhiệt điện với tổng công suất 4.498MW, 13 nhà máy điện gió tổng công suất 572,1MW, 02 nhà máy điện mặt trời tập trung, công suất 189MW và hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất 154,9MW.

Hàng năm, tỉnh Vĩnh Long đóng góp khoảng 30 tỷ kWh vào lưới điện quốc gia, tạo ra giá trị tương đương khoảng 25.000 tỷ đồng; trong đó, nguồn điện năng lượng tái tạo khoảng 5.000 tỷ đồng.

Bốn dự án điện gió khi đi hoàn thành đi vào hoạt động tiếp tục góp phần cung cấp nguồn điện ổn định khoảng 718 triệu kWh mỗi năm, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của đất nước và khu vực, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu tại lễ khởi động. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Cùng với đó, các dự án này thu hút tạo việc làm cho khoảng 400 lao động trong giai đoạn xây dựng và khoảng 100 lao động trong giai đoạn vận hành, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng nguồn thu ngân sách tỉnh khoảng 115 tỷ đồng/năm.

Thay mặt nhà đầu tư, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh REE cho biết 04 dự án nhà máy điện gió: V1-3 giai đoạn 2 công suất 48MW, tổng vốn đầu tư khoảng 2.257 tỷ đồng; nhà máy điện gió V1-5 và V1-6 giai đoạn 2 công suất 80MW, vốn đầu tư 3.864 tỷ đồng; nhà máy điện gió Đông Hải 3 công suất 48MW, vốn đầu tư 2.771 tỷ đồng; nhà máy điện gió V1-2 mở rộng công suất 48MW, với vốn đầu tư hơn 2.392 tỷ đồng.

Các nhà máy điện gió này, dự kiến sẽ đóng điện đi vào vận hành thương mại vào quý 4 năm 2026.

Nhà đầu tư, đơn vị thi công cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai thi công; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về xây dựng, môi trường và an toàn lao động.

Nhà đầu tư mong muốn Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đồng hành, hỗ trợ cao nhất cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án bảo đảm đúng tiến độ theo chủ trương được phê duyệt./.



