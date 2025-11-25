Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định số 2588/QĐ-TTg ngày 24/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê quán xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; nay là xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước khi được điều động về Nghệ An, ông Võ Trọng Hải đã đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 4/2021-9/2025, ông Võ Trọng Hải là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026. Từ ngày 2/10-13/11/2025, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 2525-QĐNS/TW, ngày 14/11/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định: Ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 18/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã bầu ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định 2587/QĐ-TTg ngày 24/11/2025, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hồng Vinh.

Trước đó, ngày 14/11/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 17/11/2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021-2026./.

