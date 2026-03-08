Xung đột tại Trung Đông: Nga kêu gọi sớm tổ chức họp thượng đỉnh HĐBA LHQ

Chiến sự tiếp tục gia tăng tại Trung Đông khiến cộng đồng quốc tế vô cùng quan ngại và nhiều nước tiếp tục lên tiếng bày tỏ quan điểm cũng như kêu gọi các bên kiềm chế để tránh lan rộng hơn nữa trong khu vực.

Trong thông báo mới nhất, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng hiện là thời điểm thích hợp để triển khai đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, đề xuất này đã được Tổng thống Putin đưa ra từ lâu và Mỹ cần làm rõ với cộng đồng quốc tế về các kế hoạch của mình cũng như việc phải tuân thủ các chuẩn mực quốc tế đã được thiết lập.

Cùng lúc, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là "vi phạm luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc pháp lý và đạo đức."

Nhà lãnh đạo Malaysia đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 7/3 và được hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lại. Theo IRNA, Thủ tướng Ibrahim cũng đề cập đến những diễn biến mới nhất tại khu vực Tây Á và bày tỏ đoàn kết với chính phủ và người dân Iran.

Từ Bắc Kinh, Trung Quốc tiếp tục kêu gọi chấm dứt ngay các hoạt động quân sự tại Trung Đông để ngăn chặn leo thang và mở rộng xung đột. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) ngày 8/3 nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực không thể giúp giải quyết các vấn đề, mà chỉ làm gia tăng căng thẳng.

Một số quốc gia ở Trung Đông bày tỏ lo lắng về những hệ lụy an ninh. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cảnh báo nguy cơ gia tăng thêm bất ổn tại Iran. Ông nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ phản đối mọi kế hoạch lợi dụng khác biệt sắc tộc hoặc tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ Iran, vì đây là “kịch bản nguy hiểm nhất” đối với ổn định khu vực.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảnh báo bất kỳ khủng hoảng nội bộ nào tại Iran đều có thể gây hiệu ứng lan rộng ra toàn Trung Đông và dẫn tới làn sóng di cư lớn, gây gia tăng bất ổn tại các quốc gia láng giềng. Ngoại trưởng Hakan Fidan nhấn mạnh Ankara đang nỗ lực ngăn chặn những kịch bản có thể dẫn tới bất ổn kéo dài tương tự những gì từng xảy ra tại Iraq và Syria.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Penny Wong thông báo nước này sẽ xem xét đề nghị của một số nước vùng Vịnh về việc hỗ trợ bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái từ Iran nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ đặt tại các nước.

Phát biểu trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh và truyền hình quốc gia ABC của Australia, Ngoại trưởng Wong nói rõ một số nước vùng Vịnh đã đưa ra đề nghị trên với Australia.

Cho đến nay, Australia vẫn kiên định lập trường không tham gia vào bất kỳ hoạt động tấn công nào nhằm vào Iran, cũng như không tham gia kế hoạch triển khai bộ binh tới Iran trong bối cảnh xung đột hiện nay./.

