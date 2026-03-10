Nga khẳng định mong muốn tiếp tục đàm phán ba bên về Ukraine

Ngày 10/3, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết tất cả các bên, trong đó có Nga, đều quan tâm đến việc duy trì các cuộc đàm phán ba bên nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nhấn mạnh định dạng đàm phán này cần phải được tiếp tục và quan trọng là phía Mỹ cũng sẵn sàng duy trì các nỗ lực trung gian.

Khi được hỏi có thông tin cụ thể nào liên quan đến việc tiếp tục các cuộc đàm phán ba bên về giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump một ngày trước đó hay không, ông Peskov cho biết ông Putin đánh giá cao những nỗ lực hòa giải này và mong muốn tiến trình đó được duy trì.

Tuy nhiên, hiện chưa có thời gian hay địa điểm cụ thể cho vòng đàm phán ba bên mới. Theo ông Peskov, hiện Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đang giữ liên lạc thường xuyên với các đối tác Nga.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Quốc hội Hungary đã thông qua nghị quyết phản đối tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine, từ chối hỗ trợ tài chính cho quốc gia Đông Âu này và việc biến EU thành một liên minh quân sự, cũng như các nỗ lực đe dọa chủ quyền của các quốc gia thành viên./.

Nga xác nhận đàm phán về vấn đề lãnh thổ với Ukraine Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết các đảm bảo an ninh nằm trong chương trình nghị sự cùng với vấn đề lãnh thổ đang được đàm phán với Ukraine.