VN-Index lập đỉnh mới, sát mốc 1.700 điểm trong phiên giao dịch chiều 4/9

Sau phiên sáng giằng co, thị trường chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh trong phiên chiều 4/9, kéo VN-Index lập đỉnh mới ở 1.696,29 điểm, sát mốc 1.700 điểm - cột mốc mà nhiều nhà đầu tư từng “khó tưởng tượng”.

Chốt phiên, VN-Index tăng 14,99 điểm, đạt 1.696,29 điểm với khối lượng giao dịch hơn 1,37 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 39.827 tỷ đồng. Toàn sàn có 195 mã tăng giá, 130 mã giảm giá và 53 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,29 điểm lên 283,99 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 114,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 2.812,4 tỷ đồng. Toàn sàn HNX có 86 mã tăng giá, 77 mã giảm giá và 64 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,8 điểm lên 111,85 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 77,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.144 tỷ đồng. Toàn sàn có 178 mã tăng giá, 82 mã giảm giá và 95 mã đứng giá.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt đà tăng, với MSB tăng 3,93%, VAB tăng 3,1%, VCB tăng 2,84%, BAB tăng 2,74%, NAB tăng 2,52%, BVB tăng 2,48%, ABB tăng 2,38%, SSB tăng 2,36%, TPB tăng 2,14%, LPB tăng 2,13%, cùng CTG, ACB duy trì sắc xanh.

Nhóm thép bùng nổ trở thành tâm điểm hút vốn: HPG tăng 6,04%, HSG tăng trần 6,89%, NKG tăng trần 6,78%, TLH tăng trần 6,96%, SMC tăng 3,19%, VCA tăng 3,61%, HMC tăng 0,42%.

Đà tăng được củng cố nhờ thông tin tích cực từ thị trường Trung Quốc và kỳ vọng tiêu thụ nội địa cải thiện trong nửa cuối năm.

Nhóm chứng khoán và bán lẻ cũng tăng mạnh, với SSI tăng 2,3%, HCM tăng 2,95%, CTS tăng 4,38%; MWG tăng 2,24%, PNJ tăng 2,43%, DGW tăng 1,97%, FRT tăng 1,33%.

Khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng khoảng 819 tỷ đồng; trong đó, VPB bị bán ròng mạnh nhất 398 tỷ đồng; các mã vốn hóa lớn đầu ngành khác như VHM, MSN, MWG, GEX bị bán ròng 100-200 tỷ đồng.

Phiên giao dịch 4/9 khép lại với VN-Index lập đỉnh mới gần mốc 1.700 điểm, mở ra kỳ vọng tiếp tục thử thách cột mốc lịch sử này trong các phiên tới./.

