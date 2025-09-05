VN-Index lập đỉnh lịch sử, chính thức vượt mốc 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán sáng 5/9 tiếp tục duy trì đà hưng phấn khi dòng tiền chảy mạnh vào các nhóm cổ phiếu chủ chốt, giúp VN-Index dễ dàng vượt mốc tâm lý 1.700 điểm chỉ sau ít phút mở cửa.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 9,01 điểm lên 1.705,3 điểm - mức cao kỷ lục lịch sử. Thanh khoản sàn này đạt gần 671 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch hơn 20.134 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE có 190 mã tăng giá, 115 mã giảm và 58 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng 2,5 điểm lên 286,49 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 70,1 triệu cổ phiếu, giá trị 1.619,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 91 mã tăng, 60 mã giảm và 63 mã đứng giá.

UPCoM-Index giảm nhẹ 0,13 điểm xuống 111,72 điểm, khối lượng giao dịch hơn 46,2 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 495,1 tỷ đồng, trong đó có 156 mã tăng, 122 mã giảm và 84 mã đứng giá.

Diễn biến tích cực đến từ nhóm dầu khí khi chỉ còn TOS giảm giá, trong khi hầu hết các mã như PVC, PVB, POS, PVS, BSR, OIL, PLX, PVD đều tăng. Ngoài ra, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như BCM, DGC, GAS, GVR, MSN, VJC, VRE, SAB, SSI cùng cổ phiếu ngân hàng VCB, CTG, ACB, TCB, STB, SHB đồng loạt góp sức nâng đỡ thị trường.

Theo giới phân tích, dù khó dự báo biến động ngắn hạn, thị trường vẫn đang hưởng lợi từ nhiều yếu tố thuận lợi như mặt bằng lãi suất thấp, chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Chính phủ và triển vọng nâng hạng thị trường.

Báo cáo mới đây của Ngân hàng HSBC cho biết Việt Nam đã đáp ứng 7/9 tiêu chí “Chất lượng thị trường” của tổ chức xếp hạng thị trường FTSE; trong đó, nhiều tiêu chí định lượng quan trọng như vốn hóa, thanh khoản, sự hiện diện của cổ phiếu lớn đã đạt chuẩn.

VN-Index vượt mốc 1.700 điểm được xem là dấu mốc lịch sử, mở ra kỳ vọng cho giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam./.

VN-Index lập đỉnh mới, sát mốc 1.700 điểm trong phiên giao dịch chiều 4/9 Chốt phiên giao dịch chiều 4/9, VN-Index tăng 14,99 điểm, đạt 1.696,29 điểm với khối lượng giao dịch hơn 1,37 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 39.827 tỷ đồng.