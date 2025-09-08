FT: Trung Quốc sắp mở lại thị trường trái phiếu cho các công ty năng lượng Nga

Trung Quốc đang chuẩn bị mở lại thị trường trái phiếu nội địa cho các công ty năng lượng lớn của Nga.

Đây là một sự thay đổi chính sách phản ánh mối quan hệ kinh tế và ngoại giao ngày càng sâu sắc giữa hai nước.

Theo hai nguồn thạo tin, trong một cuộc họp vào cuối tháng 8 tại thành phố Quảng Châu, các nhà quản lý tài chính cấp cao của Trung Quốc đã thông báo với lãnh đạo các tập đoàn năng lượng hàng đầu của Nga rằng họ sẽ ủng hộ kế hoạch bán trái phiếu gấu trúc bằng đồng NDT của các công ty này.

Trái phiếu gấu trúc là trái phiếu được định giá bằng đồng NDT và được phát hành trên thị trường trái phiếu nội địa Trung Quốc bởi các tổ chức có trụ sở bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Các nguồn tin am hiểu kế hoạch này cho biết, việc khôi phục hoạt động phát hành trái phiếu gấu trúc của Nga ban đầu có thể sẽ chỉ giới hạn ở hai hoặc ba công ty.

Họ cũng dự đoán rằng tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga và các công ty con, vốn không phải chịu các lệnh trừng phạt sâu rộng từ các nước phương Tây lớn, sẽ nằm trong số những công ty đầu tiên tiếp cận thị trường trái phiếu lớn thứ hai thế giới này.

Trước đó, hơn 40 doanh nhân Nga và chuyên gia tài chính Trung Quốc đã có cuộc gặp tại Đại sứ quán Nga ở Bắc Kinh vào tháng 7 để thảo luận về cách cải thiện mức độ tín nhiệm của các công ty Nga nhằm huy động vốn tại Trung Quốc.

Gazprom ngày 5/9 đã nhận được mức xếp hạng tín nhiệm AAA với triển vọng "ổn định" từ cơ quan xếp hạng Trung Quốc CSCI Pengyuan có trụ sở tại Thâm Quyến.

Xếp hạng tín nhiệm cao là một điều kiện tiên quyết để các công ty nước ngoài có thể tiếp cận thị trường trái phiếu nội địa của Trung Quốc.

CSCI Pengyuan cho biết mức xếp hạng này dựa trên tầm quan trọng chiến lược của Gazprom đối với ngành dầu mỏ Nga và hồ sơ tài chính vững chắc của tập đoàn, bất chấp các rủi ro địa chính trị cao và sự biến động của giá dầu.

Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần huy động vốn doanh nghiệp đầu tiên của Nga tại Trung Quốc đại lục kể từ khi chiến sự tại Ukraine (U-crai-na) nổ ra vào năm 2022.

Đây cũng là đợt chào bán nợ đầu tiên của Nga trên thị trường trái phiếu công khai trong nước của Trung Quốc, kể từ khi nhà sản xuất nhôm quốc doanh Rusal huy động được tổng cộng 1,5 tỷ NDT (khoảng 210 triệu USD) qua phát hành trái phiếu gấu trúc vào năm 2017.

Kể từ năm 2022, các lệnh trừng phạt sâu rộng của Mỹ và châu Âu đã chặn đứng khả năng tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu của các công ty Nga.

Các ngân hàng Trung Quốc cũng đã né tránh các thương vụ tài chính công khai liên quan đến các công ty Nga vì lo ngại bị áp đặt trừng phạt thứ cấp.

Tuy nhiên, mối quan hệ ngày càng thắt chặt giữa hai nước đang khiến các ngân hàng bớt thận trọng hơn.

Đồng thời, đồng NDT đang ngày càng trở thành một ngoại tệ quan trọng đối với nền kinh tế Nga, vốn đang bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, và cho biết mối quan hệ chiến lược giữa hai nước đang ở "mức cao chưa từng có".

Sau cuộc hội đàm, Nga thông báo đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về việc xây dựng đường ống "Sức mạnh Siberia 2" vốn đã được thảo luận từ lâu.

Dự án này do tập đoàn nhà nước Gazprom của Nga dẫn dắt. Các nhà phân tích cho rằng nó có thể định hình lại dòng chảy năng lượng toàn cầu./.

