Thị trường trái phiếu 8 tháng: Phát hành tăng, cơ cấu nhà đầu tư ổn định

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính công bố ngày 5/9, thị trường trái phiếu trong 8 tháng đã ghi nhận những diễn biến sôi động với sự tăng trưởng đáng chú ý ở cả trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, góp phần quan trọng vào huy động vốn cho ngân sách và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh nền kinh tế có những chuyển biến tích cực, khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ trong 8 tháng đạt 238,7 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 47,7% kế hoạch cả năm (500 nghìn tỷ đồng). Bên cạnh đó, kỳ hạn phát hành bình quân của trái phiếu Chính phủ đạt 9,98 năm, giảm nhẹ 1,14 năm so với mức bình quân cả năm 2024. Đáng chú ý, lãi suất phát hành bình quân trái phiếu Chính phủ đã tăng lên 2,98%/năm, cao hơn 0,46%/năm so với mức bình quân 2,52%/năm của năm 2024, điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường lãi suất chung.

Tính đến ngày 30/8, dư nợ trái phiếu Chính phủ đạt 2,5 triệu tỷ đồng, tương đương 21,8% GDP của năm 2024. Về cơ cấu nhà đầu tư, Bảo hiểm xã hội và các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục là những chủ thể lớn, nắm giữ tỷ trọng khoảng 62,1% trái phiếu Chính phủ. Nhóm ngân hàng thương mại đứng thứ hai với 37,1% lượng trái phiếu Chính phủ đang lưu hành. Phần còn lại, chiếm khoảng 0,8%, thuộc về các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các đối tượng khác.

Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cũng ghi nhận một giai đoạn sôi động mạnh mẽ. Trong 8 tháng đã có 66 doanh nghiệp phát hành với khối lượng đạt khoảng 322,1 nghìn tỷ đồng, tăng tới 47,3% so với cùng kỳ năm 2024. Sự tăng trưởng đang cho thấy các doanh nghiệp tích cực huy động vốn qua kênh trái phiếu để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Về tổ chức phát hành, các tổ chức tín dụng chiếm tỷ trọng áp đảo với 70,4% khối lượng phát hành. Tiếp theo là các doanh nghiệp bất động sản với 20,8% khối lượng phát hành và các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực còn lại chiếm 8,8%. Điểm đáng chú ý là giá trị trái phiếu có điều khoản bảo đảm đạt 67,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 20,8% tổng khối lượng phát hành. Điều này cho thấy xu hướng tăng cường các biện pháp bảo đảm nhằm gia tăng niềm tin và sự an toàn cho nhà đầu tư trên thị trường.

Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn cũng diễn ra sôi động với khối lượng đạt 177,8 nghìn tỷ đồng, tăng 45,9% so với cùng kỳ năm 2024. Tính đến ngày 30/8, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ước tính khoảng 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương 9,8% GDP năm 2024 và chiếm khoảng 6,6% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế.

Về cơ cấu nhà đầu tư, nhà đầu tư tổ chức tiếp tục là chủ thể chính, nắm giữ 81,9% trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trong khi đó, tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân nắm giữ đã giảm xuống 18,1%, thấp hơn 10% so với cuối năm 2023./.

