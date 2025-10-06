Thị trường chứng khoán Tokyo tăng hơn 4% lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch sáng 6/10, trong khi đồng yen giảm sau khi bà Sanae Takaichi trở thành Chủ tịch của đảng Dân chủ Tự do (LDP) và có nhiều khả năng trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 4,5% lên 47.835,36 điểm. Các thị trường Singapore và Manila cũng tăng điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 0,5% xuống 26.995,12 điểm. Thị trường chứng khoán Sydney và Seoul đều giảm. Thượng Hải đóng cửa nghỉ lễ.

Các nhà đầu tư dự đoán rằng lãnh đạo mới của đảng cầm quyền Nhật Bản sẽ thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ để vực dậy nền kinh tế.

Chiến thắng của bà Sanae Takaichi đã kích hoạt một làn sóng lạc quan mới trên các sàn giao dịch Nhật Bản. Trước đó, bà đã ủng hộ chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ và tăng chi tiêu chính phủ.

Tuy nhiên, đà tăng ở Tokyo không lan rộng sang các thị trường khác tại châu Á, nơi chứng khoán biến động trái chiều sau các đợt tăng mạnh tuần trước, trong bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi nỗ lực của những nhà lập pháp nhằm chấm dứt việc Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Sau chiến thắng ngày 4/10, bà Takaichi cam kết sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát lạm phát và thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản, các vùng nông thôn và các ngành công nghiệp chủ lực như nông nghiệp và thủy sản.

Chuyên gia Taro Kimura tại Bloomberg Economics nhận định rằng bà Takaichi có xu hướng thúc đẩy nền kinh tế mạnh mẽ hơn những người khác.

Ông Kimura nói thêm rằng với lạm phát tăng và lợi suất trái phiếu dài hạn tăng cao, bà Takaichi sẽ phải cân bằng lập trường chính sách với thực tế để không làm gia tăng áp lực chi phí sinh hoạt và gây biến động lớn trên thị trường lãi suất.

Theo nhà kinh tế trưởng về Nhật Bản Masamichi Adachi của UBS Securities, thị trường nhiều khả năng sẽ chứng kiến ngay lập tức sự trở lại của cái gọi là "giao dịch Takaichi." Hiện tượng này được ông dự báo sẽ dẫn đến cổ phiếu tăng giá (trừ cổ phiếu ngân hàng), đồng yen sụt giảm và lợi suất trái phiếu dài hạn sẽ tăng cao.

Lợi suất trái phiếu 30 năm của Nhật cũng tăng mạnh, phản ánh lo ngại nợ công vốn đã khổng lồ của Nhật sẽ tiếp tục tăng dưới thời bà Takaichi.

Tại Việt Nam, vào lúc 11 giờ 27 phút sáng 6/10, chỉ số VN Index tăng 33, 28 điểm (2,02%) lên 1.679,10 điểm, HNX-Index tăng 6,76 điểm (2,54%) lên 272,51 điểm./.

