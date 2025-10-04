Thị trường chứng khoán Phố Wall liên tục lập đỉnh giữa bất ổn chính trị

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại một tuần nhiều biến động, giữa lúc nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Dù chính phủ Mỹ đã bước sang ngày thứ ba đóng cửa vì bế tắc ngân sách, các chỉ số chủ chốt vẫn giữ vững đà tăng và liên tục lập đỉnh mới.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần 3/10, chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,01% lên 6.715,79 điểm, song vẫn đánh dấu một mức cao kỷ lục mới. Chỉ số Dow Jones cũng lập đỉnh khi tăng 0,51% lên 46.758,28 điểm. Riêng Nasdaq Composite giảm 0,28% xuống 22.780,51 điểm sau khi nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực điều chỉnh.

Áp lực bán ra mạnh nhất đến từ cổ phiếu Applied Materials, giảm 2,7% sau khi hãng thiết bị bán dẫn dự báo doanh thu năm tài chính 2026 sẽ giảm khoảng 600 triệu USD. Cổ phiếu Tesla cũng mất 1,4%. Ngược lại, nhóm cổ phiếu ngành tiện ích tăng 1,2% và dẫn đầu đà đi lên của S&P 500.

Báo cáo việc làm tháng 9/2025 không được công bố do Chính phủ Mỹ đóng cửa, nhưng nhà đầu tư vẫn theo dõi sát số liệu từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cho thấy chỉ số việc làm trong lĩnh vực dịch vụ sụt giảm tháng thứ tư liên tiếp - một tín hiệu củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch gần như chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 10 này, và xác suất xảy ra một đợt cắt giảm tiếp theo vào tháng 12 đã tăng lên 84%.

Bất chấp việc Chính phủ liên bang Mỹ đã ngừng hoạt động sang ngày thứ ba, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn giữ vững đà tăng.

Theo giới phân tích, nhà đầu tư thường “bỏ qua” các đợt đóng cửa vì chúng thường không kéo dài và ít ảnh hưởng dài hạn tới kinh tế. Tuy nhiên, nếu bế tắc ngân sách kéo dài, dữ liệu kinh tế bị gián đoạn có thể làm phức tạp quá trình ra quyết định chính sách của Fed.

Ông Anthony Saglimbene, chiến lược gia trưởng tại Ameriprise Financial, nhận định: “Vấn đề là thời gian. Nếu việc đóng cửa kéo dài, quá trình thu thập dữ liệu cho các báo cáo quan trọng sẽ bị chậm lại hoặc méo mó."

Phiên cuối tuần này đánh dấu kết thúc một tuần ấn tượng với cả ba chỉ số Phố Wall đều tăng điểm. Cụ thể, Dow Jones và S&P 500 cùng tăng 1,1%, còn Nasdaq đi lên 1,3% trong cả tuần.

Ngay từ đầu tuần (ngày 29-30/9), nhà đầu tư đã tỏ ra lạc quan dù nguy cơ Chính phủ đóng cửa cận kề. Phiên 30/9 chứng kiến Dow Jones thiết lập mức cao kỷ lục mới khi chạm 46.397,89 điểm nhờ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục hỗ trợ thị trường.

Khi Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa từ ngày 1/10, thị trường vẫn không đánh mất đà tăng. Phiên 1/10 vẫn ghi nhận sắc xanh của cả ba chỉ số chủ chốt, được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu y tế, sau khi Pfizer đạt thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Trump về việc giảm giá thuốc trong chương trình Medicaid, giúp cổ phiếu Biogen và Thermo Fisher tăng lần lượt 10,9% và 9,4%.

Tới ngày 2/10, thị trường tiếp tục thăng hoa, khiến S&P 500 và Nasdaq đều lập kỷ lục mới. Giới đầu tư gần như tin rằng Fed sẽ buộc phải hành động thận trọng hơn trong bối cảnh kinh tế tiềm ẩn rủi ro từ việc chính phủ tê liệt và thị trường lao động phát tín hiệu yếu.

Các chuyên gia nhận định triển vọng thị trường chứng khoán Mỹ trong thời gian tới vẫn phụ thuộc lớn vào chính sách lãi suất của Fed và diễn biến chính trị tại Washington. Nếu việc Chính phủ đóng cửa kéo dài và làm suy yếu thêm dữ liệu kinh tế, Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.

Chuyên gia Neil Wilson của Saxo nhận định: “Trong ngắn hạn, yếu tố lãi suất và dòng tiền đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như AI sẽ tiếp tục nâng đỡ thị trường. Tuy nhiên, nếu bế tắc ngân sách kéo dài, điều này có thể làm thay đổi đáng kể triển vọng kinh tế và hướng đi của thị trường trong những tuần tới”./.

