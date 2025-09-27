S&P 500 và Nasdaq chấm dứt chuỗi ba tuần tăng liên tiếp

Thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua một tuần đầy biến động, khi tâm lý nhà đầu tư bị chi phối bởi những phát biểu từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), dữ liệu kinh tế vượt kỳ vọng và các tín hiệu trái chiều về triển vọng chính sách tiền tệ.

Dù có nhịp hồi phục trong phiên cuối tuần ngày 26/9 sau báo cáo lạm phát phù hợp với dự đoán, cả ba chỉ số chính của Phố Wall vẫn đồng loạt ghi nhận mức giảm chung trong tuần.

Trong phiên giao dịch ngày 26/9, chứng khoán Mỹ tăng điểm sau khi báo cáo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8/2025 - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - cho thấy giá cả tăng đúng như kỳ vọng.

PCE tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, sát với dự báo của giới phân tích. Cùng ngày, các báo cáo khác cho thấy thu nhập cá nhân và chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ đều cao hơn dự kiến, phản ánh sức khỏe nền kinh tế Mỹ vẫn khá vững vàng.

Kết thúc phiên này, chỉ số Dow Jones tăng 299,97 điểm (0,65%) lên 46.247,29 điểm. S&P 500 tăng 38,98 điểm (0,59%) lên 6.643,70 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 99,37 điểm (0,44%) lên 22.484,07 điểm. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, Dow Jones vẫn giảm 0,2%, S&P 500 mất 0,3% và Nasdaq lùi 0,7%. Đà giảm này chấm dứt chuỗi ba tuần tăng liên tiếp của hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq.

Diễn biến cuối tuần cũng phản ánh tâm lý giằng co của giới đầu tư, khi họ phải cân nhắc giữa tín hiệu kinh tế mạnh mẽ với kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất sau lần hạ đầu tiên kể từ tháng 12/2024 vào tuần trước.

Ông Bruce Zaro, Giám đốc Granite Wealth Management nhận định: “Nhà đầu tư đang định vị lại danh mục cho thời điểm cuối quý và chuẩn bị cho mùa báo cáo lợi nhuận quý III/2025 sắp khởi động vào giữa tháng 10.”

Trước khi phục hồi vào cuối tuần, Phố Wall đã chứng kiến chuỗi giảm điểm kéo dài từ giữa tuần, khi những dữ liệu kinh tế quá mạnh khiến giới đầu tư nghi ngờ Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất với tốc độ như kỳ vọng.

Phiên ngày 25/9, chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp khi nhà đầu tư chốt lời sau chuỗi tăng mạnh đưa các chỉ số lên gần mức cao kỷ lục. Phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng giá cổ phiếu “dường như đang ở mức khá cao” làm dấy lên lo ngại về khả năng thị trường bị định giá quá mức.

Áp lực bán ra càng mạnh hơn sau khi số liệu công bố cùng ngày cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,8% trong quý II - cao hơn đáng kể so với mức 3,3% công bố trước đó và là tốc độ nhanh nhất trong gần hai năm.

Đồng USD tăng mạnh so với euro, bảng Anh và yen Nhật Bản. Giới phân tích cho rằng, dữ liệu tăng trưởng tích cực đang làm lung lay niềm tin vào việc Fed sẽ phải cắt giảm lãi suất mạnh tay trong phần còn lại của năm.

Trước chuỗi giảm giữa tuần, thị trường khởi đầu tích cực khi cả ba chỉ số lớn cùng chạm đỉnh mới trong phiên đầu tuần 22/9, nhờ đà tăng mạnh của các cổ phiếu công nghệ.

Nvidia tăng 4% sau thông tin sẽ đầu tư tới 100 tỷ USD vào OpenAI, trong khi Apple tăng hơn 4% nhờ tín hiệu tích cực về nhu cầu iPhone mới. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị chặn lại trong phiên 23/9 khi nhà đầu tư bán tháo sau phát biểu thận trọng của Chủ tịch Powell về chính sách lãi suất.

Giới đầu tư hiện chờ đợi báo cáo việc làm tháng 9/2025, dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới - yếu tố có thể định hình rõ hơn lộ trình chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian còn lại của năm.

Ngoài ra, nguy cơ chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động do bế tắc ngân sách cũng có thể làm gián đoạn việc công bố dữ liệu kinh tế và gia tăng bất ổn trên thị trường./.

