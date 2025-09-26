Chứng khoán Phố Wall trượt dốc sau số liệu mới về kinh tế Mỹ

Chứng khoán Phố Wall giảm điểm trong khi đồng USD tăng mạnh trong phiên giao dịch 25/9 sau khi Mỹ công bố dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hoãn việc cắt giảm lãi suất.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ ba liên tiếp sau khi lập kỷ lục vào ngày 22/9. Tại New York, chỉ số Dow Jones giảm 0,4%, đóng cửa ở mức 45.947,32 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,5%, kết thúc phiên ở mức 6.604,72 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng giảm 0,5%, xuống còn 22.384,70 điểm khi thị trường đóng cửa.

Chính phủ Mỹ vừa điều chỉnh tăng trưởng kinh tế quý 2/2025 từ mức 3,3% lên 3,8% do tiêu dùng tăng vượt dự kiến. Đây là tốc độ tăng trưởng hàng quý nhanh nhất trong gần hai năm.

Chuyên gia phân tích tiền tệ Adam Button của InvestingLive đặt vấn đề liệu nền kinh tế Mỹ có đang tăng trưởng mạnh hơn nhiều so với dự kiến, đồng thời nhận định rằng đồng USD có thể tăng mạnh nếu triển vọng kinh tế Mỹ được đánh giá lại tích cực. Đồng USD tăng giá vào ngày 25/9 so với euro, bảng Anh và yen Nhật.

Chuyên gia Patrick O’Hare từ Briefing.com cho rằng thị trường chứng khoán đã không phản ứng tích cực với số liệu kinh tế tốt. Theo ông, những số liệu tích cực đó đã làm lung lay niềm tin của thị trường vào việc Fed sẽ thực hiện nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong khoảng thời gian còn lại của năm.

Các nhà phân tích đang tập trung vào việc Fed công bố chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát của Fed vào ngày 26/9 và báo cáo việc làm vào tuần tới.

Ông David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, nhận định rằng dữ liệu PCE có thể tác động đến kỳ vọng của nhà đầu tư về tốc độ và quy mô các biện pháp nới lỏng bổ sung từ Fed.

Cổ phiếu của Intel đã tăng gần 9% sau khi có tin công ty đã tiếp cận Apple để bàn về khả năng đầu tư vào nhà sản xuất chip đang gặp khó khăn này. Cổ phiếu Apple tăng 1,8%, Amazon giảm 0,9%, Starbucks giảm 0,5% khi công bố sẽ cắt giảm khoảng 900 việc làm và đóng một số cửa hàng kém hiệu quả trong khuôn khổ chương trình cắt giảm chi phí.

Tại thị trường Việt Nam kết thúc phiên giao dịch ngày 25/9, chỉ số VN-Index tăng 8,63 điểm, hay 0,52%, lên 1.666,09 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,37 điểm, hay 0,13%, lên 277,65 điểm./.

Tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ tăng mạnh nhất kể từ quý 3 năm 2024 Tăng trưởng kinh tế của nước Mỹ đạt 3,8% trong quý 2/2025 phản ánh sự kiên cường của nền kinh tế Mỹ, ngay cả khi những lo ngại về thị trường việc làm và lạm phát vẫn tồn tại.