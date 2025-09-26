Tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ tăng mạnh nhất kể từ quý 3 năm 2024

Bản điều chỉnh số liệu mới nhất được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 25/9 cho thấy tăng trưởng kinh tế của nước Mỹ, hay Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đạt 3,8% trong quý 2/2025.

Con số này cao hơn mức ước tính gần đây là 3,3% và là mức mạnh nhất kể từ quý 3 năm 2024, phản ánh sự kiên cường của nền kinh tế Mỹ, ngay cả khi những lo ngại về thị trường việc làm và lạm phát vẫn tồn tại.

Bản điều chỉnh chủ yếu phản ánh tăng trưởng mạnh hơn trong chi tiêu tiêu dùng, cũng được điều chỉnh tăng từ 1,6% lên 2,5%. Nhiều khảo sát cho thấy tâm trạng người tiêu dùng vẫn ảm đạm - nhưng dữ liệu chi tiêu ngày 25/9, cùng với các công bố khác từ các ngân hàng, cho thấy họ vẫn sẵn sàng duy trì nhịp độ mua sắm.

Trong khi đó, theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới và đang tiếp tục giảm trong tuần qua.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho biết tuần trước rằng họ dự kiến tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng từ 4,3% lên tối đa 4,5% vào cuối năm, nhưng dữ liệu mới nhất có thể làm giảm bớt một số lo ngại về sự xấu đi thêm của thị trường việc làm.

“Kho dữ liệu vừa được công bố cho thấy nền kinh tế vẫn hoạt động tốt, bất chấp sự chậm lại trong tăng trưởng việc làm,” NBC News dẫn lời Alexandra Brown, nhà kinh tế Bắc Mỹ của công ty nghiên cứu thị trường Capital Economics, viết trong một ghi chú gửi khách hàng.

Nền kinh tế Mỹ vẫn ở vị trí tương đối mong manh. Chỉ số GDP mới nhất phản ánh 3 tháng kết thúc vào ngày 30/6, và bức tranh tăng trưởng có thể đã thay đổi kể từ đó. Thị trường lao động chậm lại kết hợp với việc Tổng thống Donald Trump áp dụng các mức thuế quan và chính sách nhập cư mạnh mẽ đã làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng yếu.

Trong khi chi tiêu tiêu dùng vẫn bền bỉ, ngày càng có nhiều cảnh báo về một nền kinh tế hai tầng, trong đó người thu nhập thấp và trung bình thắt chặt hầu bao, trong khi các hộ gia đình thu nhập cao tiếp tục chi tiêu.

Lo ngại về thị trường việc làm đã thúc đẩy Fed hành động trong tháng này, cắt giảm lãi suất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Có một số dự đoán rằng đây sẽ là lần cắt giảm đầu tiên trong nhiều lần. Nhưng dữ liệu kinh tế tích cực ngày 25/9 lại làm phức tạp tình hình của Fed.

Sau khi dữ liệu được công bố, các nhà đầu tư giảm bớt khả năng Fed sẽ cắt giảm thêm lãi suất trong năm nay. Fed thường hạ lãi suất khi nền kinh tế có dấu hiệu chậm lại - và các con số mới cho thấy có thể ít cần thiết hơn để giảm lãi suất nhằm kích thích tăng trưởng.

“Bản điều chỉnh GDP tăng trong quý 2 đã xác nhận rằng nền kinh tế tăng trưởng ở mức lành mạnh, ngay cả khi sự bất định về thuế quan đạt đỉnh trong quý,” Paul Stanley, Giám đốc đầu tư của Granite Bay Wealth Management, nói trong một tuyên bố. “Nền kinh tế Mỹ bền bỉ và GDP mạnh là dấu hiệu khác cho thấy chúng ta không gặp nguy cơ suy thoái, ngay cả khi tăng trưởng thị trường lao động chậm lại.”

Nhưng cũng có những lo ngại rằng tăng trưởng cực kỳ không đồng đều. Một số bằng chứng ngày càng tăng cho thấy chi tiêu của các công ty công nghệ cho trí tuệ nhân tạo (AI) gần như một mình đang hỗ trợ cho tăng trưởng, đặc biệt khi việc cắt giảm chi tiêu liên bang và sự bất định về thuế quan làm lu mờ tâm lý ở các lĩnh vực khác. Số liệu của Bộ Thương mại cho thấy trong nửa đầu năm 2025, tăng trưởng đầu tư vào thiết bị - bao gồm máy tính, điện tử và các bộ phận nguồn điện, gần đạt mức kỷ lục.

“Nếu không có chi tiêu liên quan đến công nghệ, Mỹ sẽ gần hoặc đang trong suy thoái năm nay,” George Saravelos, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Deutsche Bank, cho biết.

Điều đó không nhất thiết là tin tốt, ông cho biết để công nghệ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng GDP, các khoản đầu tư vào AI, như xây dựng trung tâm dữ liệu, cần duy trì biểu đồ hình “parabol.”

“Điều này rất khó xảy ra,” Saravelos nói, khi dự báo rằng các khoản đầu tư này có khả năng đạt đỉnh trong năm nay. “Các nguồn tăng trưởng khác sẽ phải đảm nhận vai trò này,” ông cho biết./.

Kinh tế Mỹ: Những bước đi thận trọng nhằm giữ nhịp tăng trưởng Báo cáo Beige Book mới nhất của Fed, dựa trên các cuộc khảo sát thực tế từ các doanh nghiệp, xác nhận một thực tế đáng lo ngại: Hoạt động kinh tế và việc làm tại Mỹ gần như đang giậm chân tại chỗ.