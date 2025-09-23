Chờ số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, các thị trường "lặng sóng"

Thị trường chứng khoán châu Á ít biến động sau phiên giao dịch đạt kỷ lục của Phố Wall, khi các nhà đầu tư chờ đợi Mỹ công bố số liệu lạm phát có thể tác động đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới.

Chốt phiên, chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,7% xuống 26.159,12 điểm, chỉ số Shanghai Composite tại sàn giao dịch Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,2% xuống 3.821,83 điểm. Thị trường Tokyo đóng cửa nghỉ lễ.

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán Sydney, Seoul, Singapore và Jakarta đều ghi nhận mức tăng điểm.

Thị trường chứng khoán châu Á giao dịch ảm đạm sau hai tuần sôi động nhờ kỳ vọng Mỹ nới lỏng chính sách tiền tệ. Giao dịch trong khu vực bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ ở Nhật Bản và cơn bão sắp đổ bộ vào Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) khiến thị trường dao động nhẹ.

Các nhà đầu tư cũng đang tập trung theo dõi Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE), chỉ số lạm phát được Fed ưu tiên, sẽ được công bố vào ngày 26/9.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều lo ngại rằng thị trường sẽ phải điều chỉnh giảm do khả năng Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Giám đốc điều hành Stephen Innes của công ty quản lý tài sản SPI Asset Management cảnh báo rằng trước mắt vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, vấn đề Chính phủ Mỹ đóng cửa vẫn chưa được giải quyết rõ ràng và đây là một mối đe dọa lớn đối với thị trường.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 23/9 chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0,81 điểm (0,05%) lên 1.635,26 điểm. HNX-Index giảm 1,22 điểm (0,44%) xuống 273,01 điểm./.

Chứng khoán trở lại trạng thái “lình xình” ở phiên giao dịch ngày 23/9 Chốt phiên giao dịch ngày 23/9, VN-Index tăng 0,81 điểm lên 1.635,26 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 797,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 23.232,7 tỷ đồng.